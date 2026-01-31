Falleció hombre herido con arma blanca tras riña en el barrio Belisario

Cúcuta.

Un hombre que había resultado gravemente herido con arma cortopunzante durante una riña registrada en el barrio Belisario, en la comuna 8 de Cúcuta, falleció ayer en el hospital universitario Erasmo Meoz, confirmaron las autoridades.

La víctima fue identificada como Ricardo Alberto Aponcio Parada, de 34 años, de ocupación mecánico automotriz, quien había ingresado la noche del pasado 25 de enero, hacia las 9:40, al policlínico de Atalaya con una herida en la región izquierda del tórax, producto de una agresión con arma blanca.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron en la calle 9 con avenida 14 del barrio Belisario, cuando el hombre se encontraba departiendo con familiares en vía pública. En ese momento, un ciudadano con apariencia de habitante de residencia no formal habría intentado tomar una botella de licor de manera abusiva, situación que derivó en una riña entre las personas presentes.

Según la información recopilada por las autoridades, Aponcio Parada intervino con la intención de apaciguar el altercado, instante en el que fue lesionado con arma cortopunzante por un familiar, identificado como su sobrino. La víctima no suministró datos sobre el agresor.

Tras la agresión, el hombre fue remitido al hospital Erasmo Meoz, donde permaneció bajo atención médica hasta que la central de radio de la Policía Nacional confirmó su fallecimiento ayer 30 de enero.

Las autoridades realizaron labores de verificación en el lugar de los hechos y los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín y del grupo Brinho, mientras la investigación avanza para esclarecer plenamente lo ocurrido.