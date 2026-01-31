Entregan el nuevo Hospital La Samaritana en Cota, Cundinamarca

Bogotá D.C

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Cota, anunciaron la finalización de las obras del nuevo Centro de Salud del municipio, que fortalecerá la atención médica en la región.

Esta institución aportará su experiencia y solidez financiera para gestionar la infraestructura desde su apertura. Según el ranking de la revista Newsweek, el Hospital La Samaritana se posiciona como el mejor hospital público del país.

De ahí que su llegada a Cota represente una garantía de calidad técnica para los habitantes, quienes dejarán de depender administrativamente de otros municipios.

¿Cuáles servicios ofrece?

La nueva infraestructura dispondrá de cinco consultorios destinados a medicina general y especialidades, como medicina interna, ginecología, pediatría, cardiología, gastroenterología, dermatología, oftalmología, psiquiatría y odontología. Asimismo, contará con laboratorio clínico, zona de imágenes, fisioterapia y terapia ocupacional.

También tendrá una sala de partos y urgencias. Con esta nueva capacidad, los niños y niñas podrán nacer directamente en su municipio, lo que permitirá que su registro civil y cédula de ciudadanía acrediten a Cota como su lugar de origen.

¿Cuándo entrará en funcionamiento?

La inversión destinada para este complejo de salud alcanzó los $23.643 millones de pesos. La apertura oficial de los servicios está prevista para antes de finalizar el mes de abril.