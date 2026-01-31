🔴EN VIVO | Atlético Nacional vs. Inter de Miami: siga acá el minuto a minuto del amistoso

Atlético Nacional y el Inter de Miami, liderado por<b> Lionel Messi</b>, se medirán en un partido amistoso que servirá como banco de pruebas para ambos equipos de cara a sus objetivos en la temporada <b>2026</b>. El compromiso genera gran expectativa por la presencia del <b>astro argentino</b> y por el buen momento que atraviesa el conjunto antioqueño.El equipo estadounidense disputará su <b>segundo encuentro de pretemporada</b> antes del arranque oficial de la <b>MLS,</b> programado para el próximo<b> 21 de febrero</b>. En su primer partido del año, <b>Inter</b> de Miami cayó 3-0 frente a<b> Alianza Lima</b>, el pasado 24 de enero. <b>Lionel Messi </b>fue titular y permaneció en el campo durante 63 minutos antes de ser sustituido.Por su parte, <b>Atlético Nacional </b>ha tenido un arranque prometedor en este <b>2026</b>. Primero se impuso 1-0 a <b>Águilas Doradas</b> en un partido amistoso, y posteriormente debutó en la Liga colombiana con una contundente victoria 4-0 ante <b>Boyacá Chicó</b>, reflejando solidez colectiva y eficacia ofensiva.El <b>“partido de la historia”</b> será una oportunidad para que <b>Nacional </b>mida su nivel ante un rival internacional con figuras de<b> talla mundial</b>, mientras que<b> Inter de Miami</b> buscará ajustar su funcionamiento y mejorar la imagen mostrada en su primer partido de preparación.