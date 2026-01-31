En Bogotá el desempleo disminuyó a 6,5%: estos son los sectores que impulsaron el empleo

Bogotá D.C

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticos (DANE) reveló los últimos datos de desempleo en el país , en los que se evidenció que Bogotá redujo el desempleo significativamente.

La capital se ubicó en 6,5%, lo que significa una disminución de de 2,3 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024, cuando el desempleo se situaba en 8,8%.

“Es la cifra más baja desde que se mide el desempleo en Bogotá. Es una gran noticia”, destacó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Sectores que impulsaron el empleo

Bogotá se consolida como uno de los mercados laborales que viene reduciendo la tasa de desempleo en los últimos trimestres. En el último trimestre de 2025, el número de personas desempleadas en la ciudad se redujo en 101.502, al pasar de 407.221 a 305.719 personas, lo que equivale a una caída del 24,9%.

El empleo fue impulsado principalmente por sectores como las industrias manufactureras , que aportaron 87.969 personas en la ocupación, seguidas por la administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, con 56.485, y por alojamiento y servicios de comida con 53.027 personas adicionales trabajando.

Informalidad bajó

La tasa de informalidad se ubicó en 35%, con una reducción de 1,4 puntos porcentuales frente al mismo trimestre de 2024.

“Mientras la informalidad del país se mantuvo en 55%, la informalidad de Bogotá bajó y llegó a 35%”, afirmó la secretaria de Desarrollo Económico, María del Pilar López.

Bogotá consolida una reducción sostenida del desempleo, respaldada por mayor ocupación, mayor participación laboral y una menor informalidad.

Crecimiento económico

Durante el primer trimestre del año 2025, la economía bogotana creció un 3,9%, un aumento superior a la del país que se posicionó en 2,6%.

De acuerdo con la secretaria, los sectores clave que impulsaron el crecimiento económico de Bogotá fueron las actividades artísticas y de entretenimiento como el Festival Centro, los conciertos de Shakira y el Festival Estéreo Picnic.