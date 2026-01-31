Dos personas resultaron heridas por arma de fuego en hechos aislados en Villa del Rosario

Norte de Santander.

La Policía Metropolitana de Cúcuta reportó que dos personas resultaron heridas por arma de fuego en hechos aislados ocurridos ayer en el municipio de Villa del Rosario, en situaciones que son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

El primer caso se presentó sobre las 5:40 de la tarde en la carrera 11 con calle 5-57, en el barrio Gramalote. De acuerdo con la información oficial, la central de radio alertó sobre disparos en el sector y, al llegar al lugar, la comunidad señaló que el presunto agresor vestía una camisa roja y huyó por la calle 6, donde habría abordado una motocicleta. Pese a que se activó un plan candado y se realizaron verificaciones en la zona, no fue posible ubicar al sospechoso.

La víctima fue identificada como Didier Duván Bautista Sánchez, de 25 años, quien presentó una herida por arma de fuego en el hombro derecho, con orificio de entrada y salida. El hombre fue trasladado inicialmente al hospital de Villa del Rosario, donde fue estabilizado, y posteriormente remitido al hospital Erasmo Meoz. En el lugar de los hechos, unidades de la Sijín y del grupo Brinho realizaron la inspección técnica correspondiente.

El segundo hecho ocurrió hacia las 6:55 de la tarde en la carrera 11 con calle 30, en las torres de Buenavista Morichal. Según el reporte policial, la central de comunicaciones informó sobre una persona herida, quien fue trasladada de inmediato al hospital de Villa del Rosario y luego remitida al Erasmo Meoz.

La víctima fue identificada como Eduar Leonardo Gélvez San Juan, de 24 años, quien presentó múltiples impactos por arma de fuego en la espalda, así como heridas en el codo, antebrazo y hombro derechos. Familiares del lesionado manifestaron que el hombre se encontraba sentado en la sala de su vivienda cuando llegó el presunto agresor, le disparó y posteriormente huyó del lugar.

En ninguno de los dos casos se reportaron capturas ni identificación de los responsables. Las autoridades adelantan labores de verificación, fijación e inspección en los sitios de los hechos, mientras la investigación quedó a cargo de unidades de la Sijín y Brinho.