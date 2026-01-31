Desacato a una tutela tiene en aprietos al director nacional del Sena

Cúcuta

Funcionarios en la Regional Sena en Norte de Santander reclaman a la dirección nacional el reconocimiento de la prima de localización como un asunto de justicia social y equidad territorial y denuncian desacato a fallos judiciales del director del Servicio Nacional de Aprendiza, SENA.

Pese a que el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá fallaron a favor de los trabajadores, la entidad ha continuado emitiendo respuestas desde dependencias regionales sin competencia legal para decidir sobre este derecho laboral, en lugar de pronunciarse oficialmente a través de su Dirección General, encabezada por el doctor Jorge Eduardo Londoño Ulloa, y de la Secretaría General, doctora Manuela Valentina García Cano.

Esta situación llevó a la apertura de un incidente de desacato por presunto incumplimiento de las órdenes judiciales.

El conflicto afecta a los 212 funcionarios del SENA que laboran en la Regional Norte de Santander y a más de 1.000 contratistas que prestan sus servicios en esta zona del país.

Desde 2025, un colectivo de funcionarios ha solicitado formalmente el reconocimiento de la prima de localización, argumentando que desempeñan sus labores en uno de los territorios con mayores dificultades sociales y de orden público del país.

Estos servidores deben desplazarse de manera permanente a zonas como el Catatumbo y atender en Cúcuta a una población impactada por altos índices de criminalidad, una tasa de desempleo superior al promedio nacional y un costo de vida cada vez más elevado, condiciones que ya son reconocidas económicamente en otras regiones donde sí se paga este beneficio.

La prima de localización fue creada hace más de cuatro décadas mediante los Decretos 1014 de 1978 y 415 de 1979 para reconocer el trabajo de los funcionarios del SENA en territorios con condiciones especiales como Buenaventura, Barrancabermeja, Chocó, Urabá, Cesar, La Guajira y los antiguos territorios nacionales: Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, San Andrés y Providencia, Vaupés y Vichada.

Sin embargo, Norte de Santander continúa excluida de este reconocimiento pese a enfrentar problemáticas iguales o incluso más graves.

Los funcionarios insisten en que su reclamación no es solo económica, sino un llamado a que el Estado garantice justicia social, equidad territorial y el cumplimiento de las decisiones judiciales en una región históricamente golpeada por la violencia, la pobreza y el abandono institucional.