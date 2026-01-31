Cabalgata en Bocagrande por la Virgen de la Candelaria: conozca el recorrido y los desvíos

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT, informa a la comunidad de Bocagrande y la ciudadanía en general la realización de la Cabalgata a la Virgen de la Candelaria 2026, un evento que reunirá a fieles, participantes y espectadores en un recorrido lleno de significado cultural y religioso.

La cabalgata se llevará a cabo el sábado, 31 de enero de 2026, entre las 04:00 p. m. y las 11:00 p. m., recorriendo las principales vías del sector de Bocagrande.

El recorrido iniciará en la parte posterior del Hospital de Bocagrande, continuando por la Carrera 7 hasta la Calle 5, para luego avanzar por la Carrera 13 y tomar la Calle 6 (Avenida Chile). Posteriormente, la cabalgata seguirá por la Carrera 6, girando por la iglesia de Bocagrande, continuará por la Carrera 5 y tomará nuevamente la Calle 6 hacia la Calle 7, finalizando en el mismo punto de salida.

Vía alterna:

Para quienes se desplacen de Castillogrande hacia Bocagrande y el resto de la ciudad, se les recomienda tomar Avenida Piñango, con Calle 7ª como vía alternativa con paso controlado.

Este evento busca mantener vivas las tradiciones locales, promover la devoción a la Virgen de la Candelaria y fortalecer el sentido de comunidad, en un ambiente de respeto, orden y celebración.