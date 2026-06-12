Con más de 18 años de experiencia, Durango ha logrado consolidarse como barbero profesional, educador, empresario, competidor y jurado internacional, articulando una trayectoria en la que la técnica, la formación y el liderazgo han sido pilares fundamentales. Su nombre está ligado al crecimiento de la barbería moderna en Colombia, no solo por su trabajo detrás de la silla, sino por su capacidad de formar nuevas generaciones y abrir espacios de visibilidad para la industria.

El colombiano David Durango consolida legado profesional en el mundo de la barbería Ampliar El colombiano David Durango consolida legado profesional en el mundo de la barbería Cerrar

Desde 2008, David Durango es fundador y director de Barbería Safary, un proyecto que nació como una propuesta de servicio especializado y con el tiempo se convirtió en un referente regional. Bajo su dirección, la barbería ha desarrollado un concepto enfocado en la experiencia, la asesoría personalizada y el dominio de técnicas contemporáneas como el fade, el freestyle, el realismo y el diseño de imagen masculina. Su trabajo también lo ha acercado al mundo artístico, atendiendo a clientes de alto perfil y logrando que Safary fuera utilizada como locación para la producción audiovisual de “Por Tu Amor”, canción interpretada por Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Fundador educativo

Uno de los rasgos más importantes de su trayectoria ha sido su vocación como educador. Entre 2020 y 2023 fundó y dirigió la Escuela de Barbería Oriente, una academia desde la cual formó a más de 400 estudiantes y desarrolló programas técnicos orientados a la barbería moderna y a las tendencias internacionales. Ese rol formativo amplió su impacto profesional, pues le permitió transferir conocimientos, crear oportunidades laborales y fortalecer el nivel técnico de nuevos barberos en Colombia. En una industria donde la práctica suele transmitirse de manera informal, Durango apostó por la educación estructurada como una herramienta de crecimiento y profesionalización.

Su visión también lo llevó a crear Oriente International Barber, evento realizado en Rionegro entre 2017 y 2023, con cuatro ediciones dedicadas a conferencias, seminarios, competencias y encuentros entre profesionales nacionales e internacionales. Como fundador y organizador, David Durango impulsó un espacio que ayudó a posicionar la barbería como una disciplina competitiva, artística y empresarial. La coordinación de barberos invitados, la gestión logística y la proyección internacional del evento reforzaron su perfil como líder dentro del sector, más allá de su desempeño individual como barbero. Entre esas conexiones internacionales se destaca su relación profesional con Byrd Mena, barbero de Estados Unidos y uno de los fundadores del Connecticut Barber Expo, quien previamente fue invitado especial a Oriente International Barber en Colombia.

En el terreno competitivo, Durango ha acumulado premios que respaldan su dominio técnico. Ha sido reconocido con primeros lugares en eventos como Tour Barberos Colombia en 2015, Expo Batalla de Barberos Colombia en la categoría Corte Cultural ese mismo año, Final Battle – Expo Barber Colombia 2016 en la categoría Realismo, Expo Barberos Medellín 2018 en Classic Cut nivel Máster y Master Combat 2022 en las categorías Titanes, Crop y Color. A estos logros se suman distinciones como el segundo lugar en Freestyle en Expo Batalla de Barberos Colombia 2015, el tercer lugar en Élite Realismo en Expo Barber Shop Colombia 2017 y el tercer lugar en la categoría Afro de la Competencia Wahl Professional 2022.

¡Lo hizo de nuevo!

A esa trayectoria competitiva se sumó un nuevo logro internacional el pasado 8 de junio de 2026, cuando David Durango participó como competidor en el Connecticut Barber Expo 2026, reconocido ampliamente dentro de la industria como uno de los eventos de barbería más grandes e importantes del mundo. En su edición número 15, este encuentro reunió a miles de profesionales, educadores, empresarios, marcas líderes y referentes provenientes de distintos países, en un escenario que muchos barberos comparan con un campeonato mundial por su nivel de exigencia, la calidad de sus participantes y la presencia de figuras influyentes del sector. Durango representó a Colombia en la categoría Traditional Barbering, una de las más técnicas del evento, en la que cerca de 35 barberos de alto nivel compitieron con cortes clásicos evaluados por su precisión, simetría, armonía, acabado, limpieza, presentación final y detalle profesional. A pesar de ser su primera participación como competidor en este certamen, logró obtener el segundo lugar de la categoría, alcanzando una posición en el podio frente a exponentes internacionales de amplia trayectoria. El resultado representa uno de los hitos más importantes de su carrera, no solo por el reconocimiento personal, sino porque confirma la capacidad de la barbería colombiana para competir y destacarse en los escenarios más prestigiosos del mundo. Durante el evento, además, Durango tuvo la oportunidad de reencontrarse con Byrd Mena, fortaleciendo los lazos profesionales y el intercambio cultural entre líderes de la barbería internacional.

Su reconocimiento no se limita a los premios. David Durango también ha sido convocado como jurado internacional en escenarios especializados de Perú, Uruguay y México, incluyendo Expo Latinoamérica Barber, Barber Battle Uruguay y el Congreso Internacional de Barbería en León. Estas participaciones reflejan la confianza de la industria en su criterio técnico y en su capacidad para evaluar categorías avanzadas dentro de competencias profesionales. Ser jurado en eventos internacionales no solo confirma su experiencia, sino que lo ubica como una voz autorizada dentro del circuito barberil latinoamericano.

Estudios que generan resultados

La preparación académica y técnica ha sido otra base de su desarrollo. Durango realizó formación internacional en España, incluyendo el programa Master Men Cut en Málaga, en la Escuela Antonio Eloy, con enfoque en técnicas europeas, además de un seminario técnico en Madrid sobre corte masculino asimétrico. También se ha formado en micropigmentación capilar en Scalp Academy, en Bogotá, con 60 horas de entrenamiento, y cuenta con certificación en bioseguridad aplicada a la cosmetología por el SENA. Esta combinación de práctica, actualización constante y formación especializada le ha permitido mantenerse vigente en un campo que evoluciona con rapidez.

A lo largo de su carrera, David Durango ha participado en competencias, seminarios y eventos en países como México, Perú, Uruguay, España y Estados Unidos, proyectando su trabajo más allá de Colombia. Su presencia en medios, así como su actividad digital, ha contribuido a ampliar el alcance de su propuesta profesional. Sin embargo, su mayor aporte parece estar en haber entendido la barbería como una plataforma integral: un oficio, una industria, una escuela, una comunidad y una expresión artística capaz de generar reconocimiento cultural y oportunidades económicas.

Hoy, la trayectoria de David Durango representa el recorrido de un barbero que no se conformó con dominar una técnica, sino que decidió convertir ese conocimiento en formación, competencia, empresa y liderazgo. Desde Barbería Safary hasta sus escenarios como educador, organizador, jurado internacional y competidor en uno de los eventos más exigentes del mundo, su carrera demuestra cómo la barbería contemporánea puede convertirse en una profesión de alto impacto cuando se ejerce con disciplina, visión y compromiso con las nuevas generaciones