Bogotá y Soacha tendrán cortes de luz este sábado 31 de enero de 2026: barrios afectados

Bogotá y Soacha tendrán cortes de luz este sábado 31 de enero, Foto getty images y canva

Este sábado 31 de enero de 2026 se presentarán cortes programados de energía eléctrica en varios barrios de Bogotá y en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, debido a trabajos de mantenimiento y adecuación en las redes de suministro que realizará la empresa distribuidora de energía eléctrica Enel .

Según la entidad, las suspensiones del servicio hacen parte de labores técnicas necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico y mejorar la calidad del servicio en las zonas intervenidas.

Le puede interesar: Suspensión de energía colombiana le cuesta a Ecuador cerca de USD 2 millones diarios: MinEnergía

Las tormentas afectan las redes y retrasan reparaciones. 🌧️⚡ Reforzamos las red con podas, mantenimientos y tecnología para que la luz regrese pronto. https://t.co/BlCOgM5TZi pic.twitter.com/wTJjEJp4R9 — Enel Colombia (@EnelColombia) January 28, 2026

Barrios de Bogotá que tendrán cortes de luz este sábado 31 de enero

Localidad de Engativá

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 72 a calle 74 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Las Ferias.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 18 a calle 22 – Barrio Centro Industrial.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 19 a calle 23 – Barrio Puente Aranda.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 12:00 del medio día hasta las 3:00 de la tarde. De la carrera 23 a carrera 25 entre calle 31 Sur a calle 33 Sur – Barrio Murillo Toro.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la carrera 54 a carrera 65 entre calle 20 a calle 23 – Barrio Ciudad Salitre Sur Oriental.

Localidad de Tunjuelito

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 11:00 mañana. De la calle 49 Sur a calle 51 Sur entre carrera 36 a carrera 38 – Barrio Fátima.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 de la tarde. De la calle 126 a calle 128 entre carrera 2 a carrera 4 – Barrio San Gabriel Norte.

Zona de Soacha que tendrá corte de luz este sábado 31 de enero

Municipio de Soacha – Comuna 1, en Cundinamarca

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del medio día. De la calle 30 Sur a calle 32 Sur entre carrera 0 a carrera 3 – Barrio Soacha.

También puede leer: Miles de hogares de estratos 1, 2 3 accederán a energía solar como alternativa al subsidio eléctrico

Recomendaciones durante los cortes de luz programados

Enel Colombia 'quien es la empresa encargada de la distribución de energía eléctrica en diferentes zonas del país’ entregó una serie de recomendaciones para minimizar afectaciones durante las suspensiones del servicio:

Desconecte los electrodomésticos para evitar daños por variaciones de energía.

Organice sus actividades teniendo en cuenta los horarios del corte.

Evite abrir la nevera con frecuencia, así conservará mejor los alimentos.

Autorice el ingreso del personal técnico cuando sea necesario para realizar las labores.

Para mayor seguridad, puede verificar la identidad de los trabajadores comunicándose al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.

La empresa recomienda a los usuarios estar atentos a la programación de estos trabajos y tomar las medidas necesarias para reducir inconvenientes durante las jornadas de mantenimiento.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: