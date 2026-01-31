Autoridades anuncian estrictos controles para el encuentro Cúcuta-Fortaleza

Cúcuta

Luego de los desmanes generados en el clásico del oriente en el estadio General Santander las autoridades anunciaron nuevos controles para el encuentro del equipo local con Fortaleza Futbol Club.

El escenario deportivo se abrirá a las dos de la tarde, todas las tribunas estarán habilitadas con excepción de la tribuna oriental alta.

El ingreso de menores a las tribunas sera distribuido de acuerdo a las edades, en norte ingresaran mayores de diez años, al sur mayores de 14 años, por occidente menores de cinco años, y en oriental mayores de cinco.

Para las barras locales solo se permitirá las camisetas del equipo y para las barras visitantes se prohíben distintivos del equipo visitante.

En los alrededores del estadio habrá cinco cierres viales para garantizar el acceso y controlar a los visitantes que llegaran a disfrutar del partido que comenzará a las 4 pm en el Coloso de LLeras.