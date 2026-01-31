Aparatoso incendio en peaje que conecta Cundinamarca y Tolima: vía continúa cerrada

Cundinamarca

En horas de la noche de este viernes 30 de enero, se presentó un grave incendio en el peaje Bicentenario que conecta con Cundinamarca con Tolima en los municipios de Guaduas y Honda.

El peaje ubicado en el kilometro 6 fue consumido por la llamas, lo que generó tensiones en el lugar y los trabajadores llamaron a las autoridades.

Los organismos de socorro como el Cuerpo de Bomberos de Guaduas y de Honda llegaron al punto para atender la emergencia, que al parecer se originó por un vehículo.

“De acuerdo al reporte inicial presentado por los operarios del peaje, este incendio se da como inicio debido a las fallas mecánicas de un vehículo que la momento se encontraba realizando el pago en una de estas casetas”, aseguró el capitán delegado de Bomberos Cundinamarca, Álvaro Farfán.

El peaje quedó totalmente destruido, pero la situación está actualmente controlada y no se reportan lesionados ni víctimas fatales.

Al momento la vía se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, por lo que se recomienda a los conductores tomar vías alternas y estar atentos a las actualizaciones del estado de la carretera.