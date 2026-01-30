Víctima de choque entre Transmilenio y camioneta en la calle 80 pide indemnización y justicia

Bogotá D.C

El 27 de febrero de 2025 es una fecha inolvidable para muchos colombianos por ser uno de los conciertos más esperados en Bogotá; el regreso de Shakira a los escenarios de su país.

Sin embargo, lo que comenzó como una noche especial terminó de una manera trágica para quienes esa madrugada estaban cerca a la troncal de la Calle 80. Una camioneta chocó contra un bus de Transmilenio y dejó 11 personas heridas, al menos dos quedaron en graves condiciones.

Días después, Deyanira Ordóñez , quien quedó atrapada debajo del bus de Transmilenio, murió por la gravedad de las heridas.

Por su parte, Luis Alberto Poveda, que se movilizaba en ese bus de Transmilenio con su esposa, sufrió al menos 15 fracturas y quedó con movilidad reducida

¿Qué ha pasado después de un año del accidente?

A pocos días de cumplirse un año de ese trágico accidente, Poveda y su esposa exigen celeridad en el proceso de indemnización y justicia.

“Tuve más de 15 fracturas en el cuerpo, dos fracturas en la mandíbula, varias en la escápula, en la clavícula, en las costillas, un pie por aplastamiento”, aseguró Poveda, quien continúa medicado 24/7 por los intensos dolores y ha tenido 3 cirugías.

Más allá de las consecuencias físicas, Luís ha sufrido emocionalmente por su condición.

“Emocionalmente ha sido un choque muy fuerte porque yo era independiente en mis cosas y quedar prácticamente postrado por unos meses, los cuales mi esposa tenía que cepillarme los dientes, bañar. Es bastante fuerte el choque emocional”, señaló Luís.

Jessica Montoya es la esposa de Luís quien lo ha acompañado desde el día del siniestro vial hasta los días en terapia. Para ella, los impactos han sido emocionales.

“Estoy en tratamiento por estrés postraumático. La Fiscalía solo dio autorización para valoración física cuando mi abogado la solicitó, pero no la han querido dar. Es como si redujeran la importancia de la salud mental a este caso”, afirmó Jessica.

¿Cómo va el proceso?

De acuerdo con Jessica, quien ha estado pendiente de todo el proceso legal, sostiene que no ha pasado nada después de tanto tiempo. Por un lado está el tema de la indemnización de Transmilenio y por otro, está el caso en la Fiscalía.

“Con la aseguradora de Transmilenio no logrado comunicación en durante todo este tiempo. Afortunadamente el viernes de la semana pasada el abogado tuvo comunicación con ellos y hoy dijeron que entre hoy y el lunes estarán dando respuesta”, sostuvo.

En cuanto al proceso de la Fiscalía no se ha movido mucho tampoco. Aunque el Medicina Legal les dijeron a los dos que debían regresar a los 6 meses del accidente para valorar las secuelas, la Fiscalía no ha emitido las ordenes.

“No sabemos si el personaje que ocasionó el accidente está dentro del país o está afuera. La camioneta la sacaron de los patios como tres días después con autorización de la Fiscalía y luego fue puesta en venta a través de redes sociales”, añadió.

Lo que pide la pareja es prioridad en el proceso tanto para la aseguradora a la que piden indemnización y ante la Fiscalía porque quieren que los responsables paguen por sus actos.

“¿Cómo es posible que un chico tome la camioneta de su padre, se emborrache, atraviese un Transmilenio y el de Transmilenio tampoco respete las señales de tránsito y nada pase. Penalmente en este país parece que no pase nada".