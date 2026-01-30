Vehículo del alcalde de Pedraza fue impactado por disparos en el norte de Barranquilla

El ataque a bala se dio en Castilla en el municipio de Coyaima. / Caracol Radio

Un vehículo fue impactado con arma de fuego la noche de este jueves en el barrio Riomar, al norte de Barranquilla. El hecho ocurrió hacia las 7:50 p. m. en la calle 85 con carrera 47.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Según el reporte preliminar entregado por las autoridades, la víctima manifestó que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta de color negro se acercaron y abrieron fuego contra la camioneta tipo Fortuner, color blanco, para luego huir del lugar con rumbo desconocido.

Lea también: Litografías del Centro de Barranquilla reportan caída en ventas por amenazas en proceso electoral

El afectado fue identificado como Gustavo Aquileo Osorio, alcalde del municipio de Pedraza, Magdalena, quien resultó ileso durante el ataque. El vehículo presentó impactos visibles por arma de fuego.

Uniformados de la Policía Metropolitana de Barranquilla hicieron presencia en el sitio para adelantar las primeras investigaciones y recopilar información que permita establecer las causas del atentado y dar con el paradero de los responsables.

Las autoridades revisan cámaras de seguridad del sector y no descartan ninguna hipótesis sobre este hecho violento.