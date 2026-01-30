Trágico accidente en carreteras de Boyacá deja una joven muerta

Una de las motocicletas quedó incrustada en la parte posterior del vehículo que arrolló a un grupo de motociclistas que transitaba entre Cerinza y Santa Rosa de Viterbo / Foto: Defensa Civil.

Cerinza

En la vía que se Cerinza conduce al municipio de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá se registró un fuerte accidente múltiple entre un grupo de motociclistas y un vehículo particular.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del vehículo particular, de nombre Rafael Ricardo Ramírez y quien presuntamente estaba en alto estado de embriaguez, habría invadido el carril por donde transitaban los motociclistas en sentido contrario y los arrolló de frente, dejando como saldo una joven de aproximadamente 27 años muerta y por lo menos nueve personas más heridas.

Al lugar de los hechos arribó personal de la Defensa Civil de Duitama y unidades de bomberos de los municipios de Cerinza, Santa Rosa de Viterbo, Belén y Duitama municipio al que fueron trasladadas las personas heridas para recibir atención médica en el Hospital Regional, donde, de acuerdo con el reporte del centro asistencial, se recibieron siete pacientes.

Por otro lado, Rafael Ricardo Ramírez, quien conducía el automóvil y que se desempeña como conductor de una buseta de servicio público desde el municipio de Belén, tuvo que ser protegido por la Policía Nacional y llevado a la estación de Policía del municipio de Cerinza, ya que varios de los motociclistas presentes estuvieron a punto de hacer justicia por mano propia.

Por ahora se desconocen las causas del accidente, quedando bajo investigación de las autoridades competentes.