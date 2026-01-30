Tolima, Cundinamarca y Bogotá sellan alianza para reforzar las medidas contra la fiebre amarilla

Tolima

En las últimas horas, las autoridades sanitarias de Tolima, Cundinamarca y Bogotá sostuvieron una mesa de trabajo para acordar medidas conjuntas frente al rebrote de fiebre amarilla que atraviesa el centro del país.

El encuentro se dio tras confirmarse un aumento de casos en el sur y oriente del Tolima, que deja hasta ahora 15 nuevos contagios y 10 fallecimientos en el inicio de este 2026. De esos casos, el 60 % corresponde a personas foráneas que llegaron desde otras regiones sin estar vacunadas, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

“El balance de esta reunión es totalmente positivo. Como equipos técnicos, entendimos que hay oportunidades para fortalecer el seguimiento a las epizootias, pero también al comportamiento del vector, hoy más enfocado en el componente genómico. Este apoyo interinstitucional nos va a permitir desplegar esa visión no solo en nuestro departamento, sino también en Bogotá como Distrito y en Cundinamarca”, expresó Katherine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima.

Por su parte, el secretario de Salud Distrital de Bogotá, Gerson Bermont, reveló que a partir de ahora exigirán que las personas que planean viajar a zonas de riesgo se apliquen la vacuna con 30 días de anticipación y no con 10, como se recomendaba hasta ahora.

“Eso no tiene discusión: la vacunación es la mayor protección que tenemos para nuestra población. Sin embargo, no es suficiente para controlar la transmisión, dado que existen cambios en el ciclo selvático. Vamos a apoyar la investigación y el análisis genómico en las regiones endémicas del Tolima y Cundinamarca para entender mejor el problema, no solo en humanos, sino también qué está pasando con los primates en esas zonas, y hacer una evaluación y diagnóstico”, recalcó Bermont.

Durante el encuentro, las entidades coincidieron en que Bogotá, Tolima y Cundinamarca conforman un solo territorio en la lucha contra esta enfermedad, debido a la alta movilidad de la población entre estos departamentos, asociada al turismo y a las temporadas vacacionales.

En este sentido, se acordó reforzar de manera conjunta las estrategias de comunicación y vacunación contra la fiebre amarilla, haciendo un llamado a la ciudadanía, en especial a los viajeros, para que se vacunen con al menos un de anticipación antes de desplazarse a zonas endémicas, con el fin de garantizar una protección superior al 98 %.

Asimismo, se estableció el compromiso de avanzar en un trabajo articulado con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y las Corporaciones Autónomas Regionales, reconociendo que la respuesta a esta emergencia requiere un esfuerzo coordinado a nivel nacional, ambiental y sanitario.