Taxistas y conductores de plataforma enfrentados por operativos contra la ilegalidad en Ibagué

Ibagué

Continúa la polémica en Ibagué por el inconformismo que ha generado entre los conductores de vehículos de plataforma por el aumento de los operativos por parte de las autoridades de tránsito contra la ilegalidad en el transporte público. Esta situación incluso llevó a que el pasado miércoles en la noche se realizara una movilización por las calles de la capital del Tolima.

Según Jair Ninco, líder del gremio de taxistas en Ibagué, en reuniones con la Alcaldía de Ibagué los conductores de vehículos de plataforma han aceptado que no se puede hacer nada para evitar los controles debido a que se encuentran en la ilegalidad en el transporte.

“Si bien es cierto la Constitución ampara el derecho al trabajo dentro de condiciones legales, hay sentencias de la Corte Constitucional en la cual personas incluso con limitaciones físicas que han caído en este tipo de operativos sencillamente han impuesto tutelas que han ido a revisión”, dijo Jair Ninco.

Por otra parte, aseguró que la presencia de miembros de la Policía Metropolitana en algunos de los operativos en los que conductores no permiten la inmovilización se debe a que este tipo de hechos alteran el orden público.

“Cualquier institución del Estado debe llamar a la Policía para que se controle este tipo de hechos que afectan la seguridad y contradigan las normas legales”, destacó Jair Ninco.

¿Hay persecución contra los conductores de plataforma?

Por su parte, Carlos Suarez, líder del movimiento denominado ´Picaminosos´, afirmó que en Ibagué existe una persecución ordenada por la Alcaldía contra los conductores de vehículos de plataforma.

“Es abuso de autoridad porque en ninguna parte dice que la Policía de vigilancia debe llegar a bajar a un conductor del vehículo, eso no sé por qué lo están haciendo, para eso está la sanción de desacato, para nosotros nos mandan toda la Policía que en la ciudad y hay un hurto y demoran horas en llegar, ellos persiguen es al que trabaja”, sostuvo Carlos Suarez.

Según Suarez, en Ibagué las movilizaciones seguirán hasta que la alcaldesa, Johana Aranda o algún funcionario de la Alcaldía los atienda para que se escuche el inconformismo que existe entre los conductores de plataforma.