Suspenden a dueños de establecimiento comercial por destruir andenes en Teusaquillo

En las últimas horas, el concejal Juan David Quintero denunció que un hombre con martillo estaba destruyendo los andenes de la localidad de Teusaquillo para abrirle espacio a los servicios de su establecimiento.

Tras los hechos, la Alcaldía de Teusaquillo suspendió temporalmente el establecimiento ubicado en la calle 28 con carrera 33.

“Tras varias denuncias recibidas, realizamos un operativo de Inspección, Vigilancia y Control en Teusaquillo, donde se evidenció una intervención indebida del espacio público, ocasionando el daño del andén”, informó la alcaldía local.

Sumado a esto, la Inspección de Policía de Teusaquillo ordenó la suspensión temporal de la obra.

“El establecimiento no contaba con la documentación exigida por la ley, por lo que se impuso la suspensión temporal de la actividad económica, conforme al artículo 86 de la Ley 1801 de 2016”.

La intervención se realizó de manera articulada entre alcaldía local y la Inspección de Policía de Teusaquillo, “reafirmando el compromiso institucional con el orden urbano, la legalidad y la defensa del espacio público”.