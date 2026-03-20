MetroTransmilenioEsUno, la nueva campaña bogotana que cuida la cultura en el sistema de transporte

Solo de enero a junio de 2025 la Policía Metropolitana impuso 76.662 comparendos por colados en Transmilenio. | Foto: Getty Images / Arturo Rosenow

Los colados en el sistema de transporte público en la capital, en Transmilenio, son un desafío de proporciones “mayores”. Así lo dicen las cifras. De acuerdo con el Concejo de Bogotá, más de 262 mil personas se ingresan sin pagar a diario, generando pérdidas superiores a los 113 mil millones de pesos al año. Esto equivaldría a llenar 7 veces el estadio El Campin o a construir dos colegios o un hospital de primer nivel.

Aunque inicialmente la administración distrital atribuía ese comportamiento a factores económicos, como el precio del pasaje, un estudio de la Universidad Nacional determinó que las razones por las que las personas deciden colarse no están relacionadas mayoritariamente con factores monetarios, sino con falta de cultura ciudadana y apropiación del bien común, lo que redunda en evasiones por protesta o por imitar lo que hacen los otros.

Para corregir dicha conducta, los entes de control han implementado medidas correctivas tales como programas de civismo, comparendos o multas, que para este 2026 llegan a $466.904 por persona, por infracción. Estas actividades ya generaron algunos resultados, pues la Alcaldía reportó que para 2025 logró reducir a la mitad el número de evasores.

Sin embargo, y teniendo en cuenta que la primera línea del Metro ya completó en febrero un 75.73 % de avance según las autoridades de la ciudad, es necesario reforzar las estrategias que mejoren la forma en que los usuarios abordan el sistema.

Con ese fin llega #MetroTransMilenioEsUno, una iniciativa de cultura ciudadana que tiene como principal objetivo sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar acciones responsables en el esquema de transporte público. El enfoque del programa se basa en rescatar hábitos de respeto, cuidado y convivencia por parte de los usuarios, además de prepararlos para la inminente llegada del nuevo sistema capitalino

Bajo esa perspectiva el Distrito espera que prácticas como ceder la silla, hacer la fila para ingresar a los buses o vagones, pagar el pasaje, hablar en voz baja, no arrojar papeles en los vehículos, entre otros, se retomen, se afiancen y hagan mucho más cómoda la experiencia de viaje.

Con todo, el llamado de la Alcaldía es claro: ¡“Sin ti, no pasa! El #MetroTransMilenioEsUno, son nuestro transporte y la cultura ciudadana es el destino".