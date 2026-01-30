Policía cucuteño resultó herido en hostigamiento a estación en el Caquetá

Cúcuta.

Un uniformado oriundo de Cúcuta resultó herido durante un hostigamiento armado contra la estación de Policía del centro poblado de Río Negro, jurisdicción del municipio de Puerto Rico, al norte del departamento del Caquetá. El ataque se registró en la noche de este jueves y dejó al menos tres policías lesionados.

En entrevista con Caracol Radio, Luis Emilio Goyeneche, padre de crianza de José Guillermo Estupiñán, uno de los uniformados heridos, aseguró que hasta la mañana de este viernes la información sobre la evacuación de los policías era limitada.

“La última comunicación que tuve con él fue a las siete de la mañana, y todavía no había podido entrar el helicóptero a la zona”, señaló.

Según relató, las condiciones en el lugar del ataque dificultaron la atención médica inicial de los heridos.

De acuerdo con su testimonio, los policías permanecieron varias horas sin ser trasladados a un centro asistencial.

“No tenían enfermero de combate y estaban tratando de controlar las heridas quitándose las franelas para frenar la hemorragia”, afirmó Goyeneche.

El padre de crianza del uniformado también manifestó su preocupación por la gravedad de las lesiones de uno de los policías, quien, según indicó, habría recibido impactos de arma de fuego en la espalda.

“No se puede decir que un disparo sea leve cuando a una persona le destrozan un hombro”, expresó durante la entrevista.

José Guillermo Estupiñán lleva siete años en la Policía Nacional y fue trasladado recientemente a esa zona del Caquetá. Su familia permanece a la espera de un parte médico oficial.

“Nosotros no estamos tranquilos; no sabemos si ya los pudieron sacar de la zona ni en qué condiciones están”, agregó Goyeneche.

Finalmente, el familiar hizo un llamado a las autoridades para que se garantice la vida y la atención de los uniformados heridos.

“Lo único que pedimos es que se haga lo posible por la vida y la salud de estos muchachos que están allá”, concluyó.

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha entregado un reporte oficial detallado sobre el estado de salud de los uniformados ni sobre las condiciones en las que se produjo su evacuación tras el hostigamiento.