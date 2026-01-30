Ocaña carece de torre de control en el aeropuerto

El director de la Aeronáutica Civil Luis Martínez reconoció que el aeropuerto de Ocaña no cuenta con torre de control por las características que presenta.

El funcionario en diálogo con los medios de comunicación explicó que esa terminal aérea por su condición de aeródromo no ha contado con esa infraestructura.

Dijo además que las tripulaciones se apoyan normalmente en cartas visuales, que brindan información de condiciones topográficas, geográficas, ubicación, y se apoyan con la ciudad de Cúcuta.

Indicó además que en el país en varios aeródromos se opera de esa forma sin que hasta el momento esta situación genere riesgos.

El argumento principal de la Aeronáutica Civil es que generar este tipo de infraestructura implica tecnología de alto costo para ser llevadas a terminales aéreas con poco tráfico aéreo.