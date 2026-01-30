Camila Osorio clasifica a su primera final del año: Rival y hora por el título del WTA 125 de Manila

Camila Osorio durante su participación en el torneo de Filipinas. (Photo by Mark Fredesjed Cristino/Getty Images) / Mark Fredesjed Cristino

La tenista cucuteña Camila Osorio continúa con su paso firme en el WTA 125 de Manila, en Filipinas. La colombiana, quien solo ha cedido un set a lo largo del torneo, venció en semifinales a la argentina Solana Sierra y está en la final del certamen.

Camila no tuvo mayores inconvenientes para imponerse en apenas 46 minutos con parciales 6-0 y 6-1 sobre la número 63 del Ranking de la WTA. La cucuteña de 24 años figura en el puesto 84.

¿Quién será su rival en la final?

En el juego por el título, Camila Osorio se estará enfrentando a la croata Donna Vekic, número 72 del escalafón mundial y quien viene de dejar en el camino a la rusa Tatiana Prozorova, también en sets corridos con parciales 6-2 y 6-4. La final del WTA 125 de Manila se disputará este sábado a partir de las 3:00AM, hora colombiana.

Camila buscará conquistar su cuarto título WTA, a la fecha todos los tres que ha ganado los ha alcanzado en Bogotá, quedándose con las Copas Colsanitas del 2021, 2024 y 2025.

En el presente torneo de Filipinas ha logrado victorias importantes ante duras rivales, entre ellas la local Alexandra Eala, siembra 2 del torneo y número 49 del Ranking, con apenas 20 años. La cucuteña se impuso en cuartos de final con un doble 6-4.