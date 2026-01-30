“No nos va a amedrentar el juego sucio de Álvaro Uribe”: dijo Iván Cepeda desde Ibagué

Ibagué

Durante su visita del jueves 29 de enero en Ibagué, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez como el responsable de las demandas y acciones judiciales que buscan dejarlo al margen de la consulta del denominado Frente Amplio.

Ante aproximadamente 5.000 personas, reunidas en el Parque Murillo Toro de la capital tolimense, el aspirante a la Presidencia enfiló los dardos de su discurso, que duró alrededor de media hora, contra el líder natural del Centro Democrático.

“Como no pueden derrotarnos por las buenas, buscan derrotarnos con métodos sucios. Buscan impedir que participe en la consulta del próximo 8 de marzo, pero a nosotros no nos van a amedrentar con juicios sucios ni Álvaro Uribe Vélez ni su entorno político. No es la primera vez que los enfrentamos; es más, los hemos derrotado en los tribunales y en las urnas, y volveremos a hacerlo”, manifestó Cepeda.

En su discurso, Cepeda también acusó a Uribe de tildar de “guerrillero a todo el que piensa distinto”. “Así asesinaron a miles de jóvenes durante sus dos gobiernos”, afirmó.

En sus declaraciones, el dirigente de izquierda advirtió que radicará una acción de tutela para intentar defender su participación en la consulta del 8 de marzo, en la que espera medirse con otros aspirantes como Roy Barreras, Camilo Romero y Juan Fernando Cristo, entre otros.

“Anuncio que, de ser anulada mi inscripción en la consulta como candidato del Pacto Histórico, apelaré a las acciones legales, comenzando por la acción de tutela para que sean reconocidos mis derechos y creo que también cada una de las 2 millones 700 mil personas que votaron el 26 de octubre de 2025 tiene derecho a presentar su propia acción de tutela”, invitó Cepeda.

El candidato de izquierda cerró su discurso en la capital del Tolima manifestando su deseo de ganar la Presidencia en primera vuelta, luego de participar en las consultas de marzo.