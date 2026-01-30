Murió la actriz Catherine O’Hara, estrella de la película ‘Mi Pobre Angelito’

Catherine O’Hara, ganadora del Emmy y estrella de la serie de televisión “Schitt’s Creek” y de la película “Mi pobre angelito” falleció a los 71 años, informó su equipo de representación este viernes 30 de enero.

La muerte de O’Hara fue confirmada a la AFP vía telefónica por la oficina de Marc Gurvitz, parte de su equipo de representación, sin revelar detalles adicionales.

De acuerdo con el portal Page Six, la actriz canadiense habría sido trasladada por una ambulancia la madrugada de este viernes a un hospital en Los Ángeles.

Los paramédicos habrían llegado a la casa de la estrella en el lujoso vecindario de Brentwood tras una llamada de emergencia, y la transportaron en estado “grave” a un centro médico en donde falleció, detalló el medio de comunicación.

O’Hara desarrolló una extensa carrera en cine y televisión con papeles destacados en filmes como “Beetlejuice” y, más recientemente, en la sátira de Apple TV+ sobre Hollywood, “The Studio”.

Carisma en la gran pantalla

O’Hara nació en Toronto en 1954, donde comenzó su carrera en el grupo de improvisación Second City Theatre, junto a Eugene Levy, con quien colaboraría en varias producciones, incluyendo la muy exitosa serie “Schitt’s Creek”.

Su estreno en la gran pantalla vino justamente al lado de Levy, en “Double Negative” (1980).

Tras varios papeles en televisión, O’Hara conquistó al público son su rol en el “Bettlejuice” de Tim Burton, donde interpretó a Delia, la frívola madrastra de Lydia Deetz, interpretado por Winona Ryder.

Dos años después, otro rol maternal sellaría su carisma en la gran pantalla al actuar como la mamá de Macaulay Culkin en la taquillera comedia “Mi pobre angelito” que disparó la carrera del entonces actor infantil.

O’Hara volvería al papel en la secuela de la cinta “Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York” (1992), y colaboraría nuevamente con Burton al darle voz a Sally, protagonista de la animada “El extraño mundo de Jack”.

Le siguieron una serie de roles en televisión, incluyendo participaciones en “El show de Larry David”, “Modern Family” y la distópica “The Last of Us”.

Pero sin duda fue su protagónico en “Schitt’s Creek” el que la volvió un referente contemporáneo.

En la piel de Moira, una acaudalada esposa en bancarrota intentando adaptarse a su nueva realidad económica, O’Hara cautivó a las audiencias y sus ácidas líneas se volvieron referencias en redes sociales.

La muerte de la actriz, nominada a los Globos de Oro por su trabajo en “The Studio”, junto a Seth Rogen, conmocionó a sus seguidores y colegas.

“Mamá, pensé que teníamos tiempo. Quería más, quería sentarme en una silla junto a ti. Te escuché, pero había tanto más que decir”, escribió Caulkin este viernes en una emotiva publicación de Instagram.

“Te amo, te veré después”, agregó como leyenda de dos fotos frente a O’Hara: una durante el rodaje de la cinta, y otra varias décadas después.

“Fue genial estar a tu lado. Eternamente agradecido”, escribió el actor Pedro Pascal, con quien compartió pantalla en “The Last of Us”.

La carismática actriz estaba casada con Bo Welch, un diseñador de producción premiado por su trabajo en películas como “El joven manos de tijera”, también de Tim Burton.

El matrimonio tuvo dos hijos, Matthew y Luke.