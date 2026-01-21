‘Blancanieves’ y ‘La guerra de los mundos’ lideran las nominaciones de los Razzie a lo peor del cine

Rachel Zegler, la actriz que dará vida a Blancanieves en una nueva versión live-action( Getty Images )

Los Razzie han anunciado las nominaciones para su edición número 46, con la adaptación de acción real de “Blancanieves”, protagonizada por la actriz de ascendencia colombiana Rachel Zegler, y “La guerra de los mundos”, del rapero y actor Ice Cube, con seis nominaciones cada una.

Lea también: La película ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ festeja 25 años con una celebración global

Además de estas películas, están nominadas ‘The Electric State’, protagonizada por la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, y ‘Hurry Up Tomorrow’, del cantautor y actor canadiense The Weeknd.

Por esta misma producción, The Weeknd también participa en la categoría de peor actor, con cinco nominaciones, compitiendo junto al exluchador Dave Bautista por ‘In the Lost Lands’, Ice Cube por ‘La Guerra de los mundos’ y Jared Leto por ‘Tron: Ares’.

En cambio, entre las nominadas a peor actriz femenina, se encuentran Milla Jovovich, recordada por la franquicia de ‘Resident Evil’ por ‘In the Lost Lands’, y Natalie Portman por ‘Fountain of Youth’.

Le puede interesar: Taylor Swift ingresa en el Salón de la Fama de los Compositores a los 36 años

Los ganadores de esta edición se conocerán el próximo 14 de marzo.