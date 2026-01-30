MinCiencias sobre artículo británico que raja al sistema de salud colombiano: “No es investigación”

Más de 500 personas que resultaron elegidas están esperando a que el Ministerio de Ciencia desembolse los recursos del programa.. Foto: Getty Images( Thot )

SALUD

El Ministerio de Ciencia aclaró que la naturaleza editorial del artículo “How politics destroyed Colombia’s model healthcare system”, publicado en la revista británica The BMJ es un texto de opinión más no de un artículo científico.

Según la cartera, el contenido “no corresponde a un artículo de investigación, no fue sometido a evaluación por pares y no presenta diseño metodológico verificable, análisis sistemático de datos empíricos ni resultados reproducibles”, explicó el Ministerio de Ciencias.

“No constituye evidencia científica ni un insumo técnico válido para evaluar el desempeño, la estructura o los resultados del sistema de salud colombiano”, dijo esta entidad sobre la investigación.

El Ministerio recordó que, aunque The BMJ es una revista científica de alto impacto, no todos los formatos editoriales que publica son producción científica revisada por pares, por lo que el artículo citado debe interpretarse “exclusivamente como una opinión editorial”.

Cabe la pena resaltar que en varias ocasiones el Gobierno ha reiterado la importancia de la responsabilidad en el uso de fuentes especializadas y del rigor en la diferenciación entre opinión y evidencia científica, como base para una comprensión informada de los asuntos públicos.

“Su contenido expresa la interpretación del autor desde una aproximación periodística, propia del género de opinión, por lo que no constituye evidencia científica ni un insumo técnico válido para evaluar, caracterizar o concluir sobre el desempeño, la estructura o los resultados del sistema de salud colombiano”, indicó el ministerio.