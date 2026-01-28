Policía del Magdalena capturó a tres integrantes de ‘Los Primos’

Policía del Magdalena captura a tres integrantes de “Los Primos” / DEMAG

La Policía Nacional de Colombia, logró la captura de tres integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizada ‘Los Primos’, mediante órdenes judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada.

Estas acciones operativas se desarrollaron a través del Plan Cazador Turquesa, liderado por el GAULA Magdalena, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, permitiendo la captura de Keiner Valencia, alias ‘David’; Andrés Rudas, alias ‘Alfonso’; y María José Pacheco, alias ‘María José’, quienes presuntamente hacían parte activa de esta estructura criminal con injerencia en los municipios de Fundación, Aracataca, Algarrobo y El Retén.

Los capturados fueron dejados ante la autoridad competente, donde se definirá su situación judicial.