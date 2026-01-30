Este es el nuevo gabinete en la Gobernación del Magdalena tras recientes elecciones atípicas
Luego de la salida del anterior mandatario y la realización de elecciones atípicas, la Gobernación del Magdalena dio a conocer la conformación de su nuevo gabinete, con el que se busca dar continuidad a la administración departamental.
Santa Marta
La Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, posesionó oficialmente a su nuevo gabinete departamental. Se conoció que el nuevo equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de fortalecer iniciativas como Mi Calle, Obras Menores y las Ferias de la Equidad.
Así quedó conformado el nuevo gabinete departamental:
Secretaría de Despacho: Julieth Stefanny Idárraga Zabala
Secretaría de Hacienda: Virna Johnson Salcedo
Secretaría General: Claudia Oñate Rodríguez
Secretaría del Interior: Nayara Vargas
Secretaría de Salud: Diana Celedón Sánchez
Secretaría de Educación: Adriana Trujillo Arias
Secretaría de Infraestructura: Efraín Vargas.
Secretaría de Desarrollo Económico: Deymer Ríos
Secretaría de la Mujer y Equidad de Género: Lira Álvarez Noguera
Secretaría de Equidad y Poder Popular: Fabián Bolaño.
Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático: Julieth Cárdenas González.
Gerencia de Proyectos: Camilo Andrés Acosta Guerra.
Oficina Asesora Jurídica: Manuel Otero Gamero
Oficina de Planeación: Iván Darío Marín Ramírez.
Oficina Asesora de Comunicaciones: Rafael Rodríguez Santana.
Oficina de Control Interno: Jader Alfonso Martínez López.
Oficina de Control Disciplinario Interno: Laura Isabel Rodríguez Barrios
Oficina de Contratación: Jenny Marcela Camacho Neuto.
Oficina de Tesorería: Luis Carlos Buelvas.
Oficina de Tecnología de la Información: Isnardo Enrique Álvarez Polo
Oficina de Talento Humano: Emma Cecilia Peñate Aragón.
Oficina de Pensiones: Roger Emiro Mercado Lyons.
Oficina de Tránsito y Transporte: Yenira Ureche Yance
Oficina de Turismo: Carolina María Olarte.
Oficina de Cultura: Keyla Ayala Ávila
Oficina de Pasaporte: Carmen García Piraquive
Oficina del Programa de Alimentación: Herly Bibiana Ramos Socha.
En el Área Funcional para la Gestión del Riesgo de Desastres: Randy Van Jhonson Salcedo
Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos: Luis Terán Puello
Y en las entidades descentralizadas está en la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche: Nora Elvira Anillo Romero
Central de Terminal de Transportes: Rossana Andrea Rodríguez
Aguas del Magdalena: Francisco García Rentería
Indeportes: Daniela Suárez Toloza.