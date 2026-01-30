Santa Marta

Este es el nuevo gabinete en la Gobernación del Magdalena tras recientes elecciones atípicas

Luego de la salida del anterior mandatario y la realización de elecciones atípicas, la Gobernación del Magdalena dio a conocer la conformación de su nuevo gabinete, con el que se busca dar continuidad a la administración departamental.

La Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, posesionó oficialmente a su nuevo gabinete departamental. Se conoció que el nuevo equipo de trabajo tendrá la responsabilidad de fortalecer iniciativas como Mi Calle, Obras Menores y las Ferias de la Equidad.

Así quedó conformado el nuevo gabinete departamental:

Secretaría de Despacho: Julieth Stefanny Idárraga Zabala

Secretaría de Hacienda: Virna Johnson Salcedo

Secretaría General: Claudia Oñate Rodríguez

Secretaría del Interior: Nayara Vargas

Secretaría de Salud: Diana Celedón Sánchez

Secretaría de Educación: Adriana Trujillo Arias

Secretaría de Infraestructura: Efraín Vargas.

Secretaría de Desarrollo Económico: Deymer Ríos

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género: Lira Álvarez Noguera

Secretaría de Equidad y Poder Popular: Fabián Bolaño.

Secretaría de Ambiente, Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático: Julieth Cárdenas González.

Gerencia de Proyectos: Camilo Andrés Acosta Guerra.

Oficina Asesora Jurídica: Manuel Otero Gamero

Oficina de Planeación: Iván Darío Marín Ramírez.

Oficina Asesora de Comunicaciones: Rafael Rodríguez Santana.

Oficina de Control Interno: Jader Alfonso Martínez López.

Oficina de Control Disciplinario Interno: Laura Isabel Rodríguez Barrios

Oficina de Contratación: Jenny Marcela Camacho Neuto.

Oficina de Tesorería: Luis Carlos Buelvas.

Oficina de Tecnología de la Información: Isnardo Enrique Álvarez Polo

Oficina de Talento Humano: Emma Cecilia Peñate Aragón.

Oficina de Pensiones: Roger Emiro Mercado Lyons.

Oficina de Tránsito y Transporte: Yenira Ureche Yance

Oficina de Turismo: Carolina María Olarte.

Oficina de Cultura: Keyla Ayala Ávila

Oficina de Pasaporte: Carmen García Piraquive

Oficina del Programa de Alimentación: Herly Bibiana Ramos Socha.

En el Área Funcional para la Gestión del Riesgo de Desastres: Randy Van Jhonson Salcedo

Alta Consejería para la Construcción de Paz y Defensa de los Derechos Humanos: Luis Terán Puello

Y en las entidades descentralizadas está en la E.S.E. Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche: Nora Elvira Anillo Romero

Central de Terminal de Transportes: Rossana Andrea Rodríguez

Aguas del Magdalena: Francisco García Rentería

Indeportes: Daniela Suárez Toloza.

