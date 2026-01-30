La Defensoría del pueblo celebra el decreto que reglamenta la Ley de Mujeres Buscadoras

En horas de la tarde, se iniciará el conversatorio de mujeres buscadores y protectoras de la vida, acto seguido, se realizará la exposición fotográfica, con una galería de la memoria.

La Defensoría del Pueblo celebró la expedición del Decreto 0063 de 2026, en el cuál se reglamenta la Ley 2364 de 2024, una norma que reconoce y protege la labor y los derechos de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en Colombia.

El decreto fortalece, según la entidad, el reconocimiento de las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos y constructoras de paz.

Ademas, aseguran que por medio de este decreto se reconoce el esfuerzo que han tenido durante años las mujeres, en pro de organizaciones y liderazgos sociales que se dedican a visibilizar el impacto social y la desaparición forzada. Un legado del trabajo de Yannette Bautista y de las mujeres buscadoras que impulsaron esta iniciativa, para garantizar su protección.

Por ultimo, indican que con esto se fortalecen las rutas territoriales de atención integral, incorporando acciones psicosociales, saberes propios de las mujeres, y se garantiza su participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.