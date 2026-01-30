Horóscopo del profesor Salomón HOY 30 de enero: Capricornio y Acuario, el amor exige su atención

Profesor Salomón (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // Rueda del zodiaco, que muestra el orden de los signos (Crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo y el tarot, ofrece las recomendaciones para comenzar febrero de la mejor manera posible. Para muchos signos se viene un respiro económico, pues muchas situaciones relacionadas se resolverán, mientras que a otros se les vienen cargas de trabajo que deberán administrar con pausa.

El 30 de enero destaca por ser una fecha de trinidades, liderada por el padre, el hijo y el espíritu santo; que les ofrece salud, dinero y amor a sus discípulos. A los nacidos este día se les asocia con la inteligencia, con gran capacidad de adaptación que los lleva a conseguir sus deseos de maneras inesperadas. Su número es el 3798.

Para hoy, el color del día es el rojo; el número, 3560; la fruta, piña, que representa la capacidad de liderazgo gracias a sus hojas que simbolizan una corona. Tenga en cuenta la etapa de cuarto creciente de la luna, que traerá proyecciones positivas, tanto para sus buenos pensamientos como para sus proyectos.

El profesor Salomón le recomienda comprar artículos relacionados con el calendario chino, pues este simboliza un nuevo comienzo y con buena asesoría puede conseguir resultados prometedores.

Horóscopo y Tarot del día:

Aries

Se viene algo espectacular, pues augura firma de documentos importantes. También se avecina época de nuevos caminos, que le darán una bendición si quiere viajar o estar en otros lugares.

Número: 1459

Tauro

Se viene mucho trabajo, respecto a nuevas cosas por hacer, tanto buenas como malas; pero no se afane, la adaptación será clave. Además, las cosas relativas a salud, dinero y amor ganarán estabilidad.

Número: 8490

Géminis

Vienen sociedades, alianzas y propuestas que debe escuchar, pues traerán buenos resultados. También vendrá mucho trabajo y compromiso, pero que le traerá grandes bendiciones.

Número: 7770

Cáncer

Se viene firma de documentos que le darán tranquilidad. Además de eso, hay algo en el nivel afectivo que debe resolver, así que reflexione. Se viene un viaje o salida que debe aprovechar.

Número: 1268

Leo

Se viene algo importante a nivel familiar que le significará una alegría. Aparte de eso, se le vendrá un auxilio económico gracias a una plata que retornará a sus manos.

Número: 4460

Virgo

Todo lo que comience en esta época le dará buenos resultados. Póngale atención a sus sueños, pues le dirán algo importante sobre su vida.

Número: 9083

Libra

Cuidado con sus enemigos. Tome sus precauciones y no se deje afectar por la envidia, pues está en una época para crecer y cumplir sus metas. En febrero tendrá un arranque importante.

Número: 0422

Escorpio

Viene algo importante en lo económico que le dará mucha tranquilidad. Disfrute la bendición e invierta sabiamente.

Número: 7068

Sagitario

Viene buena estabilidad económica, que le permitirá resolver sus pagos pendientes. Sin embargo, tenga cuidado con su genio, esto le permitirá evitar un desencuentro del que se pueda arrepentir.

Número: 6204

Capricornio

Se viene algo importante relacionado al amor. Esté preparado, puede que necesite estabilizarse para afrontarlo tal y como debe. También tiene una bendición para los juegos de azar, considérelo por si quiere arriesgarse.

Número: 8861

Acuario

La rueda de la fortuna girará a su favor en lo relacionado a la economía. Añadido a eso, ponga atención al amor, pues tocará a sus puertas y deberá tomar una decisión en búsqueda de su felicidad.

Número: 5106

Piscis

Viene una carga importante de trabajo y compromisos, así que no se recargue, deje que las cosas fluyan con calma. Aparte de eso, si quiere hacer algo relacionado con vivienda, próximamente llegará a una solución o acuerdo.

Número: 3906