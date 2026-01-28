Reloj del Juicio Final se acerca más al fin del mundo: 85 segundos para medianoche ¿Qué significa?

“La humanidad está más cerca que nunca de un escenario de colapso global”. Esto fue lo que advirtió el Boletín de los Científicos Atómicos, que anunció este martes 28 de enero, que el Reloj del Juicio Final fue ajustado a 85 segundos antes de la medianoche, el nivel de alerta más alto desde su creación hace casi 80 años.

El anuncio se realizó en la Universidad de Chicago y encendió las alarmas en la comunidad científica internacional.

Este reloj simbólico no mide el tiempo convencional, pues su función es representar qué tan cerca está el mundo de una catástrofe causada por decisiones humanas, especialmente aquellas relacionadas con armas nucleares, crisis climática y tecnologías emergentes sin control.

¿Qué hora tiene el reloj del juicio final? Esta es su importancia

El indicador fue creado en 1947 por científicos que participaron en el Proyecto Manhattan, entre ellos Albert Einstein y J. Robert Oppenheimer. Desde entonces, un consejo científico integrado por expertos de primer nivel , incluidos ocho premios Nobel, evalúa cada año el contexto global para decidir si las manecillas deben avanzar o retroceder.

Según el Boletín, situar el reloj a 85 segundos de la medianoche significa que el planeta enfrenta un riesgo extremo y sin precedentes, impulsado por la convergencia de múltiples amenazas que se refuerzan entre sí.

Riesgo nuclear y conflictos internacionales en aumento

Uno de los factores clave en la decisión fue el deterioro del sistema internacional de control de armas. Los científicos alertaron sobre la expiración del tratado New START entre Estados Unidos y Rusia, lo que deja sin límites verificables a los arsenales nucleares de las dos principales potencias atómicas.

Daniel Holz, presidente del comité científico del Boletín, advirtió que esta situación abre la puerta a una nueva carrera armamentista nuclear, algo que no se veía desde hace más de cinco décadas y que eleva el riesgo de errores de cálculo o conflictos de gran escala.

Cambio climático y desinformación agravan la crisis global

El avance del cambio climático sin compromisos internacionales suficientes fue otro de los elementos determinantes, así como fenómenos extremos cada vez más frecuentes, junto con la falta de acciones coordinadas, refuerzan la sensación de urgencia que refleja el reloj.

A esto se suma la expansión de la desinformación, un fenómeno que, según los expertos, erosiona la confianza social y debilita la capacidad de respuesta ante crisis globales. Durante la presentación, la periodista y Nobel de la Paz Maria Ressa subrayó que sin hechos compartidos no puede haber verdad ni democracia, lo que convierte a la manipulación informativa en una amenaza existencial adicional.

Tecnologías sin regulación y su efecto multiplicador

El Boletín también alertó sobre el uso irresponsable de nuevas tecnologías, incluidas herramientas digitales y sistemas avanzados que, sin marcos éticos claros, pueden intensificar conflictos, amplificar la desinformación y acelerar escenarios de riesgo.

Los científicos sostienen que estas tecnologías no crean las crisis, pero sí pueden hacerlas más rápidas y más destructivas.

El Boletín de los Científicos Atómicos insiste en que el Reloj del Juicio Final puede retroceder si los gobiernos priorizan la cooperación internacional, la reducción de armas nucleares, la acción climática y la regulación tecnológica.

“El tiempo aún existe”, recordó la directora del Boletín, Alexandra Bell, al enfatizar que los riesgos actuales son producto de decisiones humanas y, por lo tanto, pueden corregirse. .