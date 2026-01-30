Gas en Colombia: precios se triplicarán y el país dependerá de EE.UU., afirma medio especializado

Uno de los más confiables medios especializados en asuntos energéticos en el mundo, Oil Price, reveló este viernes, 30 de enero, en un análisis sobre la situación de las reservas de gas natural en Colombia que en este 2026 los precios del gas en el país se van a duplicar, o incluso triplicar, y que esas altas tarifas por el hidrocarburo acompañarán a los colombianos, por lo menos, durante lo que queda de esta década.

“Colombia depende ahora del Gas Natural Licuado. Se agotan sus reservas ”, es el titular del análisis firmado por Natalia Katona, periodista experta en comodities, en el que señala que a pesar de la inmensa esperanza que representa el proyecto costa afuera Sirius, este no permitirá que Colombia recupere su capacidad gasífera, sino hasta después del año 2031 por lo que el país terminará dependiendo del gas que se compre a Estados Unidos o Trinidad y Tobago.

Este punto se convierte en un elemento de máxima alerta por parte de la analista, quien señala que Trinidad y Tobago está poco a poco reduciendo sus ventas de gas, lo cual significa que Colombia quedaría expuesta a compra de gas esencialmente a los EEUU, un escenario demasiado tenso para el país teniendo en cuenta la difìcil relación de Gustavo Petro con Donald Trump.

“Los precios del gas se van a alinear con los precios del mercado global por muchos años y se profundizará la dependencia al Gas Natural Licuado de los Estados Unidos, en momentos de incertidumbre en la relación entre ese país y América Latina”, remata el reportaje.

