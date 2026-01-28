¿Alerta energética en Colombia? Producción de gas cayó 11,6 % y la de petróleo bajó 3,5 %

La producción de hidrocarburos en Colombia mostró un comportamiento a la baja durante 2025. Según el Monitor Energético con corte a noviembre, tanto el petróleo como el gas natural registraron caídas frente al año anterior, en un contexto que vuelve a poner sobre la mesa los retos de la seguridad energética y el desempeño del sector minero-energético.

Petróleo: caída sostenida en 2025

En el caso del petróleo, la producción promedio registrada entre enero y noviembre de 2025 fue de 746.402 barriles por día, lo que representa una disminución de 3,59 % frente al mismo periodo de 2024. Durante noviembre, la producción se ubicó en 744.655 barriles diarios, cifra que refleja una caída de 1,14 % frente a noviembre del año pasado y un descenso mensual de 0,7 % en comparación con octubre.

Vista por territorio petrolero

Por regiones, el departamento del Meta se mantuvo como el principal productor de petróleo del país, concentrando el 57,36 % del total nacional. Le siguieron Casanare, con el 15,15 %, y Arauca, con el 6,13 %. Los campos ubicados en los Llanos Orientales continuaron siendo los de mayor aporte, entre ellos Rubiales, Castilla, Caño Sur Este, Castilla Norte y Chichimene.

Gas natural: la mayor alerta

El gas natural presentó el descenso más marcado. Entre enero y noviembre de 2025, la producción promedio fue de 1.265 millones de pies cúbicos por día, lo que equivale a una caída anual de 11,66 % frente a 2024. En noviembre, la producción alcanzó los 1.247 millones de pies cúbicos diarios, con una reducción de 5,73 % frente al mismo mes del año anterior y una baja mensual de 1,72 % respecto a octubre.

Vista por territorio gasífero

En este segmento, Casanare concentró el 65,22 % de la producción nacional de gas, consolidándose como el principal departamento productor. Le siguieron La Guajira, con el 6,85 %, y Córdoba, con el 6,76 %. Entre los principales campos gasíferos del país se encuentran Pauto Sur, Cupiagua, Cupiagua Sur, Floreña y Chuchupa.

En cuanto a las empresas, Ecopetrol continuó liderando la producción tanto de petróleo como de gas en Colombia. También según la información del Monitor Energético de Acipet se destacan compañías privadas como Frontera Energy y Geopark en petróleo, así como Hocol y CNE Oil & Gas en gas natural, de acuerdo con el informe.

La reducción en la producción de hidrocarburos tiene implicaciones directas para la economía nacional, especialmente en materia de seguridad energética, finanzas públicas y regalías para las regiones productoras.