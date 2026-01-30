Frustran acción violenta en el municipio de El Tarra

Cúcuta

Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido lograron frustrar una acción terrorista que presuntos integrantes del Ejercito de Liberación Nacional, ELN pretendían cometer en la zona rural del municipio de El Tarra, en la región del Catatumbo.

Las autoridades en operaciones de registro y control de área destruyeron de manera controlada seis artefactos explosivos improvisados.

Se informó que los elementos tenían un peso de quince kilos que habían sido acondicionados con fragmentos de metal para atacar a la fuerza pública.

El Ejercito Nacional ha redoblado sus esfuerzos en la región del Catatumbo para tratar de frenar el ataque de dos actores ilegales en conflicto como lo son las disidencias armadas y el ELN.

Trece meses cumple la región en una guerra que ha dejado más de noventa y tres mil personas desplazadas por la lucha territorial que mantienen los violentos.