Federación de Departamentos celebró suspensión temporal de decreto de emergencia económica

Mediante un pronunciamiento, La Federación Nacional de Departamentos, celebró la suspensión provisional de medidas tributarias incluidas en la Emergencia económica que ponían en riesgo la estabilidad financiera regional.

“Esta decisión reafirma la independencia de poderes y garantiza la autonomía territorial y la descentralización”, así lo indicó Erasmo Zuleta Bechara Presidente de la Federación Nacional de Departamentos y Gobernador de Córdoba.

Cabe recordar, que con una votación de 6 a 2, la Corte Constitucional se decantó por la suspensión provisional de la medida este jueves, 29 de enero.

“Los gobernadores y gobernadoras del país acogemos con profundo respeto la reciente decisión por parte de la Honorable Corte Constitucional como Garante y Guardián de la Constitución del 91, que busca una efectiva separación de poderes, independencia, la justicia y un pilar fundamental que es la verdadera autonomía y descentralización de las regiones de Colombia”, detalló el mandatario departamental.

#POLÍTICA La Federación Nacional de Departamentos, celebraron la suspensión provisional de medidas tributarias incluidas en la Emergencia económica que ponían en riesgo la estabilidad financiera regional.



“Esta decisión reafirma la independencia de poderes y garantiza la… pic.twitter.com/pA0YuVIYh1 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 30, 2026

De otro lado, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se sumó a las reacciones favorables frente a la decisión de la Corte Constitucional de suspender de manera provisional el decreto de emergencia económica, y consideró que se trata de una medida positiva para los territorios.

“En lo que tiene que ver con licores y cigarrillos, para nosotros los territorios es una decisión acertada y muy oportuna, porque esto nos iba a generar impactos muy negativos, especialmente en salud, en el pago del régimen subsidiado a la Adres; en educación, como la alimentación escolar y el transporte, y por supuesto en el deporte, que también se vería afectado”, dijo Toro.