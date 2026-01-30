Entre nosotros no pueden existir traidores: MinDefensa habla de depuración en la Policía y las FFMM

Entre nosotros no pueden existir traidores: MinDefensa habla de ‘depuración’ en la Policía y la FFMM. Foto: Caracol Radio.

Bucaramanga

El ministro de defensa, Gr. Pedro Sánchez, participó en Bucaramanga en el lanzamiento de la estrategia ‘Metropolitana bonita y segura’ liderada por la Policía y desde allí volvió a referirse al robo de una joyería en noviembre del año pasado y recordó que un policía estuvo vinculado en el caso que dejó como saldo la muerte de otro uniformado.

“Aquí entre nosotros no pueden existir traidores. Aquí entre nosotros no puede existir aquella persona que sea capaz de traicionar a quien está al lado. Si no depuramos la policía nacional, si no depuramos las fuerzas militares, nos asesinarán a un uniformado más”, señaló el ministro Pedro Sánchez.

Además, se refirió el jefe de esta cartera a la filtración de información desde las instituciones que podrían generar afectaciones no solamente a los uniformados sino a la población en general y aseguró que eso tampoco se permitirá en ninguna institución.

“No toleraremos que se filtre información que vaya en contra de las instituciones, en contra del buen nombre, en contra de la cohesión. En contra de la imagen institucional. Promoveremos aún más que denuncien la corrupción que pueda haber al interior de la institución. Pero no toleraremos algún ataque que vaya en contra de quienes defendemos al país”, indicó el ministro Sánchez.