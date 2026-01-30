Discolmed asumirá entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS en Boyacá

Largas filas de usuarios a las afueras de Discolmets en Neiva para reclamar medicamentos.

Desde el próximo 2 de febrero, la empresa Discolmed será la encargada de la entrega de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS en Boyacá, tras los reiterados problemas de desabastecimiento y congestión en los puntos de dispensación. El anuncio se da en medio de múltiples quejas ciudadanas por retrasos y filas prolongadas.

Representantes de Discolmed reconocieron que el proceso de transición no ha sido sencillo y que existen dificultades logísticas heredadas, como la falta de inventarios suficientes y la alta demanda concentrada en pocos puntos de atención, especialmente en Tunja, Duitama y Sogamoso.

«...Somos conscientes del inconformismo de los usuarios y no lo desconocemos. Estamos trabajando para ampliar puntos, mejorar la logística y normalizar el suministro...», aseguró un vocero de Discolmed durante el noticiero, al tiempo que pidió comprensión durante las primeras semanas de operación.

La empresa indicó que se están habilitando canales de información para evitar desplazamientos innecesarios de los pacientes y que se priorizará la entrega de medicamentos de alto costo y tratamientos crónicos, considerados críticos para la salud de los afiliados.

Entre tanto, veedurías ciudadanas y autoridades de salud advirtieron que harán seguimiento permanente al cumplimiento de los compromisos anunciados, dada la gravedad de las fallas que se han presentado en el acceso a medicamentos en el departamento.