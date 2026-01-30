Desarticulan en Neiva a ‘Los del Hueco’, banda señalada de atracos en el sur de la ciudad

Cinco personas fueron capturadas durante el operativo que permitió desarticular la banda “Los del Hueco” en Neiva.

La Policía Nacional en Neiva desarticuló el grupo delincuencial común organizado conocido como ‘Los del Hueco’, señalado de cometer hurtos bajo la modalidad de atraco en distintos sectores de la capital huilense.

El operativo fue adelantado por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, y permitió la captura de cinco personas, quienes deberán responder por el delito de hurto calificado y agravado, además de otras conductas punibles.

De acuerdo con las autoridades, esta estructura criminal utilizaba armas de fuego y armas cortopunzantes para intimidar a sus víctimas, afectando principalmente la seguridad ciudadana en las comunas 7 y 8 de Neiva.

Los capturados son indiciados por delitos como porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, fuga de presos, lesiones personales y violencia contra servidor público.

El comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, reiteró el compromiso institucional con la seguridad y la convivencia ciudadana, e invitó a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de las líneas habilitadas, garantizando absoluta reserva.