“Defiende la autonomía regional”: gobernadora del Tolima tras suspensión de la emergencia económica

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció a propósito de la suspensión del decreto de emergencia económica declarado por la Corte Constitucional. La mandataria, quien se mostró satisfecha con la decisión, ha sido una de las principales opositoras del decreto, especialmente por lo concerniente al impuesto a los licores y los cigarrillos.

En su momento, Matiz calificó como un “raponazo” y un “asalto” el Decreto 1474 de la emergencia económica, al considerar que las regiones perderían recursos fundamentales para inversiones en educación, salud y deporte.

“Más que celebrar la decisión de la Corte Constitucional, al suspender los efectos de la emergencia económica —que califiqué sustentadamente como un ‘raponazo’ a las finanzas regionales y un asalto centralista a la autonomía regional—, lo que aquí se mantiene es la salvaguarda constitucional frente a un afán desenfrenado por tapar un hueco fiscal a costa de la inversión social en salud, educación y deporte, para los colombianos más pobres de las regiones más apartadas del país”, manifestó.

La gobernadora agregó que: “El país se construye fortaleciendo las regiones, no asfixiándolas ni debilitando su independencia”.

Otras opiniones

La decisión de la Corte suscitó opiniones encontradas en el Tolima. Por su parte, la representante a la Cámara, Martha Alfonso, acusó a la Corte de responder a los intereses de los más ricos del país.

“La Corte Constitucional, una vez más, actúa no como guardiana de la Constitución, sino como defensora de oficio de los grandes poderes económicos y sus operadores políticos en el Congreso, que se resisten al cambio. Suspender el decreto de emergencia económica significa, en la práctica, proteger al 1 % más rico de la población colombiana”, aseveró Alfonso.

De otro lado, el representante a la Cámara del Centro Democrático, Carlos Edward Osorio, aseguró que no existían las condiciones necesarias para declarar la emergencia económica. “Petro no puede desconocer la Constitución, saltarse al Congreso ni imponer impuestos por decreto. No existía un hecho grave e imprevisto: la crisis fiscal fue creada por la pésima administración del Gobierno Petro”, concluyó.