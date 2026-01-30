CUT Huila cuestiona fallo de la Corte que suspendió decreto de emergencia económica

La Central Unitaria de Trabajadores del Huila, cuestionó la decisión de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica.

La suspensión del decreto de emergencia económica expedido por el presidente Gustavo Petro generó una fuerte reacción desde los sectores sindicales del Huila. Juan Pablo Tovar, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el departamento, cuestionó la decisión de la Corte Constitucional y aseguró que esta afecta directamente a la clase trabajadora.

Según Tovar, el decreto buscaba responder a una crisis fiscal que el Congreso no atendió tras no aprobar una ley de financiamiento, pese a compromisos previos. Señaló que tanto el decreto como la propuesta legislativa tenían como eje central el principio de progresividad tributaria consagrado en la Constitución, en el que quienes tienen mayores ingresos y patrimonios aportan más al Estado.

El dirigente sindical afirmó que la suspensión del decreto impide que sectores con altos ingresos, como grandes patrimonios y el sector financiero, contribuyan de manera más significativa, lo que —a su juicio— limita recursos para políticas sociales y de redistribución de la riqueza.

Tovar también recordó decisiones anteriores de la Corte Constitucional que, según indicó, han favorecido a grandes empresas del sector minero-energético y cuestionó que se declare inconstitucional el desarrollo de medidas orientadas a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, mientras que durante décadas no se objetaron aumentos salariales que, afirmó, profundizaron la inequidad social.

Finalmente, el presidente de la CUT Huila advirtió que este tipo de decisiones judiciales tienen un impacto directo en los trabajadores del departamento, al frenar políticas que, desde el Gobierno Nacional, buscaban fortalecer la equidad social y la justicia tributaria.