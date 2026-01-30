Conductor que arrolló a un grupo de motociclistas en Cerinza, Boyacá, sí ingirió alcohol

El conductor del vehículo particular que arrolló a un grupo de motociclistas en Cerinza, Boyacá, será capturado por el delito de homicidio en accidente de tránsito / Foto: Suministrada.

Cerinza

El trágico accidente se registró pasadas la 10:00 de la noche de este jueves 29 de enero de 2026 en la vía que de Cerinza conduce al municipio de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá, el cual, según reportes oficiales, dejó 2 personas muertas y 8 más heridas.

En el lugar falleció una joven de aproximadamente 27 años, mientras que otra persona de sexo masculino, que no ha sido identificado, perdió la vida horas más tarde en el Hospital Regional de Duitama.

“Lastimosamente sucedió un hecho en el kilómetro 24 más 200 metros, eso es en el municipio de Cerinza, donde un grupo de motociclistas se desplazaba y colisionan contra un vehículo. En ese momento, en el lugar de los hechos, pierde la vida una joven y otras ocho personas salieron lesionadas. Hace aproximadamente dos horas, el Hospital Regional de Duitama nos informó sobre el deceso de uno de los lesionados que ha llegado, por lo tanto, en este siniestro vial llevamos ya dos fallecidos, uno de sexo femenino y uno de sexo masculino”, indicó el capitán Jhony Camilo González Muñoz, comandante de la Policía de Tránsito de Boyacá.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, el conductor del vehículo particular, de nombre Rafael Ricardo Ramírez, manejaba en estado de embriaguez.

“Es de anotar que al conductor del vehículo se le realizó la prueba de embriaguez, el cual le arrojó grado 2. Esta persona se encuentra siendo valorada, estamos a la espera de que le den salida para que esta persona sea capturada por el delito de homicidio en accidente de tránsito y colocarla a disposición de la autoridad competente. Estamos pendientes, este es un dato preliminar que la Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá, se permite informar y estamos en desarrollo de investigaciones", agregó González Muñoz, quien afirmó que al conductor debe ser capturado por las condiciones en las que iba al volante.

“Esto es delicado porque ningún conductor debe estar conduciendo bajo los efectos del alcohol, ningún conductor y por esta misma situación es de que este conductor tiene que ser capturado y va a ser capturado y va a estar puesto a disposición de autoridad competente”, dijo.

En cuanto a los motociclistas, el coronel Jhony Camilo González indicó que hace algún tiempo se les había sensibilizado para que se desplacen por los corredores viales con precaución.

“Es de anotar que también hace unos meses se hizo viral un video en redes sociales donde uno de los integrantes de la Policía Nacional y de la Seccional de Tránsito y Transporte de Boyacá sensibilizaba a este grupo de moteros, les decía que qué necesidad había de andar rápido, qué necesidad tenían que estar haciendo maniobras peligrosas, que, si es que realmente las familias no los están esperando en la casa, que valoraran su vida”, indicó.

Por último, el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá hace un llamado a todos los actores viales a tomar conciencia.

“Entonces es llamar ahorita a todos estos actores viales a que realmente tomemos conciencia que están jugando con la vida de ellos. Esto es una responsabilidad y la responsabilidad es de todos. Las vidas son compartidas pero la vida solamente es una”, puntualizó.