Con velatón en Cúcuta piden la liberación del médico Ciro Orlando Sánchez

Cúcuta.

Con velas encendidas y mensajes de esperanza, familiares, amigos y ciudadanos se congregaron en la noche de este jueves en el parque Alcalá, sobre la avenida Libertadores de Cúcuta, para exigir la liberación del médico y comerciante Ciro Orlando Sánchez, secuestrado en zona rural de la capital nortesantandereana.

Durante la velatón, la madre del profesional hizo un llamado directo a quienes lo mantienen en cautiverio, pidiendo que respeten su vida y permitan su regreso al hogar.

“Mi hijo es un hombre humilde, servidor, es médico y ha trabajado con la comunidad rural. No le ha hecho daño a nadie, por favor devuélvanmelo sano y salvo”, expresó.

La mujer recordó que su hijo es padre de tres niños pequeños y sostuvo que su ausencia ha golpeado profundamente a toda la familia.

En el encuentro también participó la esposa del médico, quien señaló que la última vez que habló con él fue en la mañana del día de su secuestro.

“Nos despedimos a las siete de la mañana, él iba a su trabajo y yo al mío. Desde ese momento no volvimos a saber nada de él”, relató.

Ciro Orlando Sánchez fue secuestrado el miércoles, 28 de enero de 2026, cuando se desplazaba por la vía San Faustino, en zona rural de Cúcuta, donde hombres armados lo interceptaron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Su vehículo fue hallado abandonado metros más adelante del lugar del plagio.