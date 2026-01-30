Colombia confirma extradición a España de empresario dominicano Dayiberto Torres Rosario

El Gobierno colombiano dejó en firme la extradición del empresario Dayiberto Torres Rosario, un ciudadano dominicano de 41 años, quien fue capturado en Bogotá en septiembre de 2024 y es requerido por la justicia española por su presunta responsabilidad en una red internacional de narcotráfico.

Puntualmente, Torres es señalado de coordinar el ingreso de alrededor de 2,6 toneladas de cocaína a España entre 2020 y 2022, ocultando la droga en contenedores camuflados bajo negocios de importación-exportación de frutas.

La orden fue emitida por el Juzgado Central 002 de la Audiencia Nacional de España y activada por Interpol, tras identificar que se movía entre República Dominicana, Ecuador, Colombia y Estados Unidos. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando llegaba en un vuelo procedente de Santo Domingo.

La Corte Suprema de Justicia y el presidente Gustavo Petro dieron luz verde a la solicitud de extradición, pero la defensa interpuso un recurso alegando “riesgo de vulneración de Derechos Humanos que podrían materializarse en el país requirente, especialmente en relación con el trato penitenciario de extranjeros, el acceso a recursos judiciales y la integridad física y psicológica del extraditable”.

Los argumentos fueron desvirtuados por el Ministerio de Justicia que acaba de ratificar el aval a través de la Resolución 036 de 2026, conocida por 6AM W.

Así las cosas, Torres será extraditado en los próximos días para que responda por los delitos de tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.