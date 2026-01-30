Capturan en flagrancia a alias ‘Cucaracho’, delincuente con más de 13 antecedentes judiciales.

Bogotá D.C

En las últimas horas, la Policía Cundinamarca informó sobre la captura en flagrancia de un hombre de 32 años, conocido en el mundo criminal como alias “Cucaracho”.

Durante actividades de registro y control, las autoridades encontraron a este hombre con un revólver, munición y 140 cigarrillos artesanales de marihuana listos para su distribución.

Al revisar los antecedentes judiciales del capturado, la Policía encontró un amplio historial delictivo: 13 antecedentes por los delitos de:

Lesiones personales (5)

Amenazas (2)

Violencia intrafamiliar (2)

Hurto (1)

Tráfico de estupefacientes (1)

Porte ilegal de armas (1)

Daño en bien ajeno (1)

Alias ‘Cucaracho’ fue dejado a disposición de las autoridades competentes y deberá responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.