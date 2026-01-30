Capturan en Bogotá a dos colombianos requeridos por Francia por desaparición forzada y fraude

En una operación conjunta de cooperación internacional, la Policía Nacional de Colombia, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de autoridades de Francia, capturaron en Bogotá a dos ciudadanos colombianos requeridos por la justicia francesa por su presunta participación en graves delitos ocurridos en ese país.

Lea también: Capturan a mujer que pretendía entrar marihuana oculta en huevos a una estación de Policía en Bogotá

Los detenidos fueron identificados como María Belsir Cubillos Durán, alias “Claudia”, y Carlos Arturo Ortíz Álvarez, alias “Carlos”, quienes serían integrantes de una organización delincuencial señalada de estar involucrada en la desaparición del ciudadano francés Félix Blanc y de la ciudadana franco-colombiana Nidia Esperanza Clenet, así como en el hurto y uso fraudulento de tarjetas bancarias.

Según informó el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, la actuación se desarrolló tras una solicitud de cooperación internacional emitida por las autoridades judiciales de la República de Francia, quienes alertaron sobre la existencia de esta estructura criminal.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 1 de septiembre de 2019, en municipio de Vanxains, en la región de Dordoña, al suroeste de Francia. Félix Blanc era propietario de una finca agrícola donde vivía junto a su esposa, Martine Augusto, hoy fallecida. Nidia Clenet trabajaba como cuidadora, debido a que la señora sufría de párkinson.

Le puede interesar: Capturan en flagrancia a alias ‘Cucaracho’, delincuente con más de 13 antecedentes judiciales

Las autoridades establecieron que alias “Claudia” y alias “Carlos” habrían participado de manera directa en la desaparición de ambas personas y posteriormente, se apropiaron de las tarjetas bancarias de Félix Blanc, las cuales fueron utilizadas para realizar compras de joyas, electrodomésticos y ropa de marca en Bordeaux, Madrid y Bogotá, por un valor aproximado de 35.000 euros. Asimismo, se habrían apoderado de un inmueble ubicado en el sur de Bogotá, avaluado en cerca de 200 millones de pesos.

Según la investigación, fue ubicado y capturado en la República de Panamá Juan Felipe Restrepo Montoya, alias “Jota”, que tenía una Notificación Roja de INTERPOL, quien fue extraditado a Francia el 14 de marzo de 2024, en coordinación con autoridades colombianas y el Servicio de Seguridad Interior francés.

Las capturas más recientes se realizaron el 22 de enero de 2026, en Bogotá, en un allanamiento y registro, de Operaciones Especiales en Policía Judicial y Antiterroristas (GRATE).

Ambos capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien legalizó las detenciones, y la Fiscalía les imputó los delitos de desaparición forzada agravada, concierto para delinquir agravado y hurto calificado y agravado.