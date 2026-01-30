Así se cotiza el dólar en Venezuela para este viernes 30 de enero: cierre de semana en alza

El precio del dólar en Venezuela cierra la semana con una leve alza en su cotización, bajo la expectativa del mercado internacional por la recién aprobada ley de hidrocarburos, que espera abrir las puertas a una aceleración de la producción de petróleo.

Se espera que las nuevas medidas aprobadas por la Asamblea, de mayoría chavista, consigan la apertura del país a retomar sus relaciones internacionales y ralenticen la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

Así es la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez tras posicionarse como presidenta encargada de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional | Foto: GettyImages / Jesus Vargas Ampliar

La Asamblea Nacional, de la mano con la presidenta Delcy Rodríguez, aprobó este 29 de enero la reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por medio de esta, se abre nuevamente la industria para el capital privado, tanto nacional como internacional, eliminando restricciones de control del Estado.

Por medio de esta se busca permitir que empresas privadas asuman “la gestión técnica y operativa” de los proyectos, algo que previamente estaba reservado a la corporación estatal PDVSA. Además, se abre la puerta para que estas empresas privadas comercialicen el crudo, aunque esta última medida ya se llevaba dando por medio de licencias excepcionales expedidas por el gobierno.

Sin embargo, queda en cuestionamiento el rol de PDVSA en las modalidades de empresas mixtas, debido a su capacidad operativa y músculo financiero, los cuales fueron afectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos desde la administración de Barack Obama.

Se considera que estas limitaciones técnicas y operativas pueden afectar a las empresas que busquen fusionarse con la estatal venezolana.

La administración Trump levanta restricciones

Este jueves la Casa Blanca emitió una licencia general que deroga las sanciones a algunas transacciones comerciales con el Gobierno venezolano y PDVSA, lo que abre las puertas a la operación de petroleras estadounidenses en este país y propone nuevas condiciones para la nueva etapa comercial entre Caracas y Washington.

La licencia supone un auxilio respecto a la política anterior en la Casa Blanca, que solo otorgaba permisos de manera individual, como el que tenía Chevron. Se espera que estas medidas traigan nuevos competidores a esta oportunidad comercial.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este viernes 30 de enero

En su último informe, el Banco Central de Venezuela (BCV) confirmó que el dólar cierra la semana este 30 de enero de 2026 en 367,30690000 bolívares, significando un nuevo aumento respecto a la cifra emitida el 29 de enero (363,662300000 bolívares).

Cabe añadir que las demás divisas que se manejan en Venezuela también reportan un alza en su cotización a raíz de la tendencia inflacionaria del bolívar desde que comenzó el año. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 439,46801357 bolívares.

439,46801357 bolívares. Yuan chino: 52,87501979 bolívares.

52,87501979 bolívares. Lira turca: 8,46214224 bolívares.

8,46214224 bolívares. Rublo ruso: 4,83680405 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para este 30 de enero

El BCV también indicó los precios que manejarán las casas de cambio en Venezuela durante el cierre de semana, para quienes buscan realizar transacciones en dólares: