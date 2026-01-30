Así es Delventto Mare, proyecto inmobiliario que hacer soñar entre el mar y el cielo de Santa Marta

Colombia

La finca raíz, en general, es un sector de la economía que está en constante crecimiento, motivo por el cual se postra en el escenario como una inversión positiva a largo y corto plazo para quien se interese.

Ahora, no es un secreto que hay territorios más productivos que otros, y en Colombia la zona costera con ciudades como Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, por su atractivo turístico, resulta llamativo a la hora de invertir.

Teniendo en cuenta lo anterior es que nace el proyecto Delventoto Mare, un proyecto inmobiliario que hace soñar entre el cielo y la tierra de la ‘Perla de América’.

¿Qué es Delventto Mare?

Delventto Mare nace, principalmente, con una vocación turística pensado para quienes deseen invertir en un destino que está en un crecimiento constante.

El proyecto está ubicado en el sector de Pozos Colorados, una zona estratégica cerca al mar, al aeropuerto y a los principales corredores de desarrollo de la ciudad.

Este mismo cuenta con un diseño contemporáneo, ubicación estratégica y una visión moderna del turismo de alto estándar.

¿Qué tiene el proyecto Delventto Mare?

Lo primero que se debe explicar es que el proyecto, además de enfocarse hacia la inversión, maneja su segundo pilar bajo el concepto del descanso, junto a la experiencia y la rentabilidad.

ofrece amenidades tipo resort diseñadas para el disfrute de visitantes y propietarios. Piscina de hidromasaje, coworking, gimnasio dotado, piscinas familiares e infantiles, zonas de relajación y áreas sociales hacen parte de una experiencia pensada para el turismo moderno. Su rooftop se convierte en uno de los principales atractivos, sky bar, jacuzzi, teatro exterior y cancha de pádel, creando espacios ideales para disfrutar y compartir

Inversión turística

Gracias a su autorización para rentas cortas, Delventto Mare se consolida como una alternativa atractiva para inversión turística en Santa Marta. Con apartasuites y apartamentos entre 40m2 y 83m2, el proyecto responde a la creciente demanda de alojamientos de alto nivel en el Caribe colombiano, combinando experiencia, rentabilidad y proyección de valoriza