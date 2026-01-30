Así aumentará la producción de petróleo de Geopark tras adquirir Frontera Energy: explica Bayón

Felipe Bayón, presidente de Geopark, se pronunció en 6AM W sobre la compra que hizo esta petrolera de Frontera Energy en Colombia por más de 375 millones de dólares.

Con esta compra, Geopark se convierte en el mayor productor de crudo como empresa privada en Colombia.

El directivo señaló que hoy “la empresa tiene unos 28.000 mil barriles de producción por día, y con la adquisición de Frontera, cuando se logre el cierre del negocio, pasaremos a unos 68.000 mil barriles, eso será durante este año, y los 95.000 barriles serán hacia el 2028, e incluyen una producción de unos 20.000 barriles adicionales que vendrán de hacer fracking en Vaca Muerta en Argentina”.

¿Por qué entrar en este negocio?

Bayón afirmó que esta esta es una señal de confianza en el país, en el mediano y largo plazo.

“Los colombianos vamos a seguir necesitando muchísima energía en todas sus formas. Uno piensa en energía hidráulica, térmica, las renovables, el petróleo, el gas, y este anuncio que hicimos ya hace unas horas permite, efectivamente, es una compañía que lleva muchos años en Colombia, que ha sido exitosa, que opera de manera responsable en las zonas donde estamos, principalmente, en Casanare, Meta y en Putumayo, y que le hace una apuesta al país por esa soberanía energética por el largo plazo”.

Le hace una apuesta al país por esa soberanía energética por el largo plazo —

¿Esto ayudará a que no suban las tarifas de gas?

Bayón recordó que estamos al límite en gas y en electricidad.

“Nosotros con esta adquisición estamos entrando en un contrato donde hay producción de gas, donde hay algunas posibilidades de exploración y desde ya, pues va a ser un componente importante para poder sumar más moléculas de gas al mercado”, aseveró el presidente.

A ello agregó que el fracking puede ser una solución rápida para tener más gas, pero también es necesario tener más represas, más pequeñas centrales hidroeléctricas y más renovables.