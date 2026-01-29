UPTC desmiente que las universidades públicas sean inviables tras informe de la Contraloría

A raíz del informe de la Contraloría General de la República sobre la situación financiera de las universidades públicas, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), Enrique Vera, salió al paso de las interpretaciones que, según él, han generado una percepción equivocada sobre la viabilidad del sistema universitario estatal. En entrevista con Caracol Radio, el directivo aseguró que el documento «...da la impresión de que las universidades no son viables...», cuando en realidad —afirmó— «...todas las universidades sí están siendo viables...» y el análisis debe leerse con mayor contexto.

Vera explicó que el informe se refiere de manera específica a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), cuyo modelo educativo no es comparable con el de las universidades públicas presenciales. «...Es una universidad que tiene otro esquema educativo totalmente diferente, donde los costos asociados por estudiante no son los mismos...», señaló. Para el rector, el debate no debe centrarse en cuestionar la existencia de dificultades financieras —que reconoce como reales— sino en desmitificar la idea de un colapso estructural del sistema universitario público.

El rector de la UPTC hizo un recuento histórico sobre la financiación estatal. Antes de 2018, el Ministerio de Educación transfería cerca del 50 % de los recursos necesarios para el funcionamiento de las universidades, mientras que el otro 50 % debía conseguirse mediante matrículas, posgrados, asesorías y consultorías. Sin embargo, desde 2019, con los incrementos por encima del IPC y la implementación progresiva de la política de matrícula cero, el panorama cambió sustancialmente. «...Hoy en día casi el 99,5 % de los estudiantes de pregrado son financiados por el ministerio, lo que significa que ahora el Estado aporta cerca del 70 % del presupuesto...», explicó Vera.

A estos avances se suman medidas recientes como la incorporación del 40 % de las matrículas de pregrado a la base presupuestal, lo que, en el caso de la UPTC, representa alrededor de 20 mil millones de pesos anuales sujetos a incrementos futuros. No obstante, el rector advirtió que persisten cargas financieras que las universidades deben asumir con recursos propios, como el Decreto 1279 sobre productividad docente. «...A nosotros nos cuesta entre 1.500 y 2.000 millones de pesos al año adicionales que no nos envía el ministerio...», afirmó, a lo que se suman políticas de bienestar, regionalización y nuevas estrategias académicas.

Pese a ese contexto, Vera aseguró que la UPTC mantiene una situación financiera sana y un enfoque institucional que prioriza lo humano. «...Es una universidad que termina el año sin deudas, sin préstamos y pagando la nómina totalmente...», señaló, destacando que el 96,6 % del presupuesto se destina a gastos de funcionamiento. Además, defendió el modelo laboral de la institución: «...La UPTC es la universidad más humanista de todas las públicas...», dijo, al resaltar las condiciones de contratación y estabilidad de profesores ocasionales y empleados provisionales, que —según sostuvo— gozan de derechos y beneficios que no son comunes en otras universidades del país.