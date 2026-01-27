Publican borrador de decreto que elimina retención a pagos con tarjeta débito y crédito: qué implica

El Ministerio de Hacienda publicó un borrador de decreto para eliminar la retención en la fuente del impuesto de renta, que es de 1,5% por cada compra, que el Estado cobra a los establecimientos comerciales cada vez que una persona hace un pago con tarjeta débito o crédito.

“Los pagos o abonos en cuenta realizados a través de tarjetas de crédito y/o débito, susceptibles de constituir ingreso tributario para los contribuyentes del impuesto sobre la renta por concepto de venta de bienes o servicios, no están sometidos a retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta”, se lee en el borrador de decreto.

Este borrador de decreto llega tras la polémica propuesta del Gobierno de cobrar retención en la fuente a los pagos a través de Bre-B o transferencias digitales, que luego reversó y en noviembre del año pasado decidió también quitar la retención a pagos con tarjetas, que con este borrador de decreto se concreta.

(Puede leer: Gobierno elimina retención en la fuente del 1.5% para pagos con tarjeta y la deja en 0%)

El fin es equilibrar la cancha para que no se cobre esta retención anticipada del impuesto de renta por los pagos con tarjetas de crédito, así como tampoco se cobra a los pagos con transferencias digitales.

Hay que recordar que el Gobierno establece retenciones en la fuente con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo del impuesto sobre la renta y sus complementarios, y determina los porcentajes tomando en cuenta la cuantía de los pagos o abonos y las tarifas del impuesto vigentes.

¿Cuál será el beneficio para los colombianos?

Para el Gobierno la evidencia muestra que las comisiones o cargas aplicadas a los pagos con tarjeta se reflejan en precios más altos para todos los consumidores, independientemente del medio de pago utilizado. Por tanto, con esto bajarían los precios de los bienes o servicios que pagan las personas.

Así mismo, señaló que la eliminación de la retención en la fuente para los pagos con tarjetas contribuiría a mejorar la eficiencia del sistema de pagos, en línea con la evidencia empírica que advierte sobre las distorsiones que generan este tipo de medidas tributarias.

En particular, resalta que “la literatura sugiere que este tipo de cargas impositivas tienden a reducir la profundidad del mercado, efectos que son especialmente pronunciados en mercados poco desarrollados”, se lee en el borrador de decreto.

Eso sí, el Gobierno reconoce que reducción de los recursos de caja en 2026.

“Eliminar esta tarifa podría generar efectos positivos sobre el recaudo al incentivar un mayor uso de medios de pago electrónicos y bancarizados, los cuales facilitan la trazabilidad de las transacciones que, de otra manera, podrían permanecer fuera del sistema formal. Asimismo, el aumento de los movimientos electrónicos podría incrementar el recaudo de impuestos ya existentes como lo es el Gravamen a los Movimientos Financieros (4/1.000)”, remató el Gobierno.