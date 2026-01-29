Un juez de EEUU bloquea arrestos de refugiados en Minesota ordenados por gobierno de Trump

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente el miércoles la medida del gobierno del presidente Donald Trump de detener a refugiados en Minesota que esperan para obtener su estatus de residentes permanentes, y ordenó la liberación de quienes están detenidos.

Trump ha enviado a miles de agentes federales de inmigración a Minesota como parte de una amplia redada que ha desatado indignación por la muerte de dos civiles estadounidenses por balazos de la policía migratoria (ICE) y la Patrulla Fronteriza (CBP) en Mineápolis, la principal ciudad de este estado demócrata.

Las autoridades lanzaron este mes un programa para reexaminar la situación legal de los aproximadamente 5.600 refugiados en Minesota que aún no han recibido la “green card”, el documento que permite a los inmigrantes residir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos.

El juez de distrito John Tunheim dijo que la administración Trump podía continuar aplicando las leyes de inmigración y revisar la situación de los refugiados, pero que debía hacerlo “sin arrestar ni detener a los refugiados”.

“Los refugiados tienen el derecho legal de estar en Estados Unidos, el derecho a trabajar, el derecho a vivir en paz —y, lo que es importante, el derecho a no ser sometidos al terror de ser arrestados y detenidos sin órdenes judiciales ni causa en sus hogares o de camino a servicios religiosos o a comprar comestibles”, escribió Tunheim.

“En el mejor de los casos, Estados Unidos sirve como refugio de libertades individuales en un mundo que con demasiada frecuencia está lleno de tiranía y crueldad. Abandonamos ese ideal cuando sometemos a nuestros vecinos al miedo y al caos”, apostilló.

La orden recibió una rápida reprimenda del vicejefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, una figura poderosa que encabeza la política migratoria de línea dura de Trump.

“El sabotaje judicial de la democracia no tiene fin”, escribió Miller en X.

La orden de Tunheim exige que cualquier refugiado detenido bajo la revisión de estatus en Minesota, conocida como Operación PARRIS, sea “liberado de inmediato”

Los refugiados que esperan su estatus de residentes permanentes “han pasado rigurosas verificaciones de antecedentes y procesos de selección, han sido aprobados por múltiples agencias federales para su ingreso, han recibido permiso para trabajar, han recibido apoyo del gobierno y han sido reubicados en Estados Unidos”, escribió Tunheim.

“Estas personas fueron admitidas en el país, han seguido las reglas y están esperando que se ajuste su estatus a residentes permanentes legales de Estados Unidos”.